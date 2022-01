A tubino, crochet o in velluto, le gonne lunghe sono pronte a dominare la scena del nostro guardaroba e dei nostri look: i modelli di Zara e Mango.

Quale momento migliore se non quello dei saldi per andare a caccia di quelle gonne lunghe che hai sempre guardato con ammirazione, ma che nella lista shopping hai sempre messo per ultime, timorosa di non metterle mai? Con i modelli low cost invernali, può essere una buona occasione sperimentare capi che ci piacciono e testarli senza spendere troppo. E le gonne lunghe, con i loro spacchi e i loro modelli a tubino potrebbero delle alternative molto glamour a minigonne e abiti se hai voglia di dare al tuo look un tocco inaspettato.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Come abbinare le gonne lunghe: da maglie e maglioni crop ai dolcevita a stivali plateau e mocassini

Se la prima domanda che ti si pone davanti all’acquisto di una gonna lunga è come l’abbinerai, in realtà c’è un’altra domanda ancor prima da porsi: pensare all’occasione in cui l’indosserai, così da avere la certezza che nel momento in cui l’acquisterai non resterà nell’armadio con tanto di cartellino.

Comfy, romantiche – non vi siete sentite un po’ eroine in costume quando le avete indossate? – e chic, ci sono i modelli a tubino meravigliosi, ma che sono più adatti per una serata tranquilla e non per lunghe camminate, perché con un paio di tacchi potrebbero non essere il massimo della comodità, soprattutto se non hanno spacchi. Oversize, non troppo attillati, plissettati sono i modelli invece pret a porter da indossare quando e dove vogliamo.

Come abbinarle?Basta un dolcevita, una maglia crop con un cardigan corto o lungo ma anche un blazer, oppure top o un twin set in vista di occasioni speciali, un paio di stivali cuissard con tacco a spillo o plateau per essere ultra chic. E ora che avete le dritte per individuare la gonna che saprà fare anche al caso vostro, ecco i modelli low cost proposti da Mango e Zara.

Gonne Zara e Mango 2022: i modelli lunghi low cost, effetto pelle, plissettate, in cotone

Tra i modelli più trendy ci sono le gonne plissettate, e il motivo non è poi così difficile da cogliere: appeal chic, sofisticate ma disimpegnate, da indossare da mattina a sera, ma soprattutto fantasiose e variegate, al punto che vale la pena averne in guardaroba più di una. Per chi ama i modelli animalier, irresistibile è quella effetto pelle di Zara a 25,95 euro, da indossare davvero in ogni dove e ad ogni età. Non mancano però anche modelli crochet in effetto pelle e a tubino con allacciature, per chi cerca modelli originali e da vera fashion addicted.

Occhio però anche alle più semplici e sobrie in tinta unita, impreziosite da uno spacco laterale che le rende altamente versatili: i colori basic sono un investimento, i colori più accesi sono quel tocco di look originale per chi ama osare, come anche quelle stampate, punto forte della collezione di Mango, che trovate sui 30 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG