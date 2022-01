Non solo alla sera, ma caldi e avvolgenti anche per una giornata relax o persino in ufficio: ecco gli abiti lunghi di Zara di cui innamorarsi con i saldi.

Molte di noi all’idea di indossare un abito o una gonna in inverno soprattutto alla sera, nutrono qualche dubbio e temono il freddo, eppure ci dimentichiamo che le così tante e variegate tipologie di calze possono salvarci la vita e permetterci di essere glamour anche indossando abiti lunghi. E con i saldi in corso i modelli di Zara meritano un carrello speciale, ricco di un mix di abiti da indossare in inverno e sfoggiare anche in autunno con qualche cardigan o maglione in meno.

Abiti lunghi casual Zara: i modelli 2022 da acquistare con i saldi

Femminili, glamour, con quel tocco innato di eleganza che permette agli abiti lunghi di farci sentire importanti ma anche comode, perché si indossano al volo e risparmiandoci il problema di quali e quanti colori abbinare. Se la tua giornata a lavoro è iniziata di corsa, non c’è nulla di meglio di un abito in maglia o uno in cotone da indossare con un maglione a collo alto.

Puntando su colori basic, anche per quanto riguarda borse e accessori, in meno di quindici minuti sarai pronta per uscire! I modelli su cui puntare? Partono da 35 euro e sono eleganti sì, per preservare un certo rigore in ufficio, ma se la giornata non prevede incontri importanti puntate su qualcosa di comodo come uno chemisier, o guardando alla primavera che verrà puntare su un abito floreale e romantico da indossare anche con un blazer in tweed per non dimenticare il mix and match che ci hanno insegnato le passerelle.

Con un paio di anfibi o stivaletti con tacco a spillo per chi non vuole mai rinunciare al tocco glam, sarete al top anche in ufficio ma pronte già per l’aperitivo che vi attende a fine giornata.

Vestiti da sera Zara: i modelli lunghi da acquistare in saldo

Il Capodanno non è andato esattamente come volevamo e le serate per ora sembra si faranno attendere, occorre allora un cambio di prospettiva: tessuti dalla texture lucida e serata, abiti impreziositi di dettagli gioiello, modelli avvolgenti e sexy, stemperiamoli con gli accessori adattandoli anche ad una semplice serata al ristorante o per un aperitivo serale in compagnia. Anche perché il trend che impazza più che mai è dare anche all’abito elegante un tocco sportivo: basta anche solo uno stivaletto chunky, o per le più audaci persino un pantalone sotto il vestito da sera.

Modelli leggeri e svolazzanti, senza dimenticare i lingerie, che con un paio di stivali sono no plus ultra del fashion, non solo in nero ma anche in colori pastello: a 15.95 euro sono un vero affare e pronti per essere anche riproposti in primavera per un meraviglioso effetto nude senza bisogno di indossare altro. Più ricercati invece modello satin nero sui 35.95 euro con bretelle gioiello oppure un modello tunica tempestato di paillettes, che siano di buon augurio per le serate che verranno.

