Una nuova coppia o una semplice amicizia? Si moltiplicano le segnalazioni relative a Giulia Stabile e Wax, noti volti di Amici…

La rottura con Sangiovanni ormai certificata, ma nel cuore di Giulia Stabile, ballerina di Amici – prima allieva ora professionista – potrebbe esserci già un altro ragazzo. Di chi si tratta? Secondo alcune recenti indiscrezioni, del cantante Wax, reduce proprio dall’ultima edizione del talent di Maria De Filippi. Le segnalazioni sul loro conto si sarebbero moltiplicate negli ultimi giorni…

Giulia Stabile e Wax stanno insieme?

Maria De Filippi

Come anticipato, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le voci relative alla ballerina e al cantante di Amici. In particolare un utente social ha mandato una segnalazione all’esperto di gossip Deianira Marzano per rendere noto quanto accaduto.

“Ciao Deianira, ieri sera ero all’Old Fashion a Milano e c’erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici che ballavano insieme e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme”, si legge nella segnalazine.

A seguito di tale indiscrezione la stessa esperta ha pubblicato anche alcune foto sfocate che mostrerebbero i due insieme anche se non “prove” in grado di certificare il flirt.

Nonostante i due siano stati visti nel locale milanese, infatti, va detto che la stessa Giulia ha pubblicato nelle sue Storie su Instagram alcune foto e video con Wax e due amici del cantante. Questo potrebbe quindi smentire le ipotesi di flirt e far pensare solo ad una bella amicizia.

Per il momento, quindi, tutto resta molto in bilico e sino a quando i diretti interessati non parleranno sarà difficile comprendere davvero quale sia il loro rapporto.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan della ballerina con una foto che la ritrae con il cantante e che fa riferimento alla storia di cui vi abbiamo appena dato conto: