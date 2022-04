Una torta alta cinque piani, tanta allegria e molti amici VIP: così si è svolto il 29esimo compleanno di Giulia Salemi. Insieme all’influencer anche il fidanzato Pierpaolo Petrelli, ex gieffino che, con lei, ha condiviso la casa più spiata d’Italia.

Al suo 29esimo compleanno, Giulia Salemi si è circondata di tanti amici VIP, in primis il suo fidanzato Pierpaolo Petrelli. Oltre al cantante, la meravigliosa influencer ha inviato tanti volti dello spettacolo alla sua festa. Una foto di Giulia e Pierpaolo:

View this post on Instagram

In questa occasione, ha condiviso con i suoi ospiti una torta altissima, composta da ben cinque piani di bontà: il tutto circondato da decorazioni e palloncini rosa che hanno reso l’atmosfera molto frizzante e glamour.

La festa si è svolta in un locale milanese, interamente prenotato dalla Salemi. Tra gli invitati al party, tra i quali possiamo annoverare Tommaso Zorzi e Nima Benati. Una scritta al neon – con il nome di Giulia – è rimasta accesa per tutta la durata dei festeggiamenti.

Giulia indossava un vestitino nero, realizzato in organza, con spalline sottile e regolabili, disegnato ad Nensi Dojaka: un outfit molto elegante e sensuale, costato 1.088 euro e che è stato osservato da tanti fan della nota influecer che, durante la festa, è apparsa radiosa e molto divertita e contenta degli addobbi realizzati all’interno del locale milanese.

