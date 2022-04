Autore degli scatti più belli e iconici della principessa Diana è morto di 78 anni, il mondo della moda piange uno dei suoi artisti più celebri.

Le sue foto sono eleganti, sensuali ma spontanee e leggere, Patrick Demarchelier è stato fotografo ufficiale della famiglia reale ma anche di tantissime star. Il suo modo di cogliere gli attimi di naturalezza delle modelle ha rivoluzionato il modo di intendere la fotografia e la moda. Un’icona celebre che scompare all’età di 78 anni, non sono state rese note le cause.

Addio a Patrick Demarchelier un grande artista

Ecco uno scatto di Patrick a lady Diana.

Come riporta Fan Page: “Demarchelier scattò campagne di moda indimenticabili, ma la sua carriera andò ben oltre: collaborava con riviste di attualità come Newsweek e Rolling Stones, creò storiche locandine cinematografiche e per due volte firmò le foto del celebre calendario Pirelli, nel 2005 e nel 2008. Alcuni suoi ritratti sono diventati celebri copertine di album per Celine Dion e per Elton John. Forse però l’incarico più prestigioso – e più famoso – è quello di ritrattista della principessa di Galles, lady Diana. Decisa di fotografarla in modi meno formali, con un semplice dolcevita e i capelli corti, per restituirle freschezza e spontaneità.“

Patrick ha lavorato con tantissime star Linda Evangelista, Kate Moss, Janet Jackson, Madonna tutte con scatti divenuti iconici e rimasti nella storia della moda. L’uso dell’abito e delle pose magistrale lo ha portato a rimanere per sempre negli annali del glamour e dell’arte.

