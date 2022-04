Pensava di non essere in onda la naufraga che in un attimo di rabbia si sfoga contro gli autori del reality, il motivo sono i suoi figli.

La quarta puntata dell‘Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata per vari scontri tra naufraghi e non. Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo sono stati eliminati da Playa Accoppiada a causa della nomination di Nicolas Vaporidis. Oltre alla delusione per la nomination dell’attore, la naufraga si è sfogata contro gli autori del programma pensando di essere fuori onda.

Le dichiarazioni di Laura Maddaloni contro il programma

Come riporta Fan Page, Laura Maddaloni si è lamentata contro gli autori del programma perchè non gli avrebbero fatto vedere i suoi figli: “Siamo troppo educati e bravi, non ci lamentiamo mai e non facciamo scorrettezze. La sorpresa delle bambine non ce l’hanno fatta aprire, non era giusto, non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma che non ha visto le bambine.” In studio si è sentito chiaramente tutto, anche se la naufraga non aveva capito di essere in onda. A questo punto Ilary Blasi ignora lo sfogo della naufraga continuando tranquillamente la puntata. Sembra che ancora non ci siano state conseguenze e molto probabilmente non ce ne saranno considerando che è solo uno sfogo della concorrente.

In ogni caso, la diretta è stata anche alimentata dal forte scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria che tenuto alta l’attenzione del pubblico. L’opinionista ha criticato le nomination dell’attore e come conseguenza il concorrente si è rivolto a lei usando il maschile con un “caro Vladi”.

