Vittoria Ceretti ha fatto la doccia in giardino completamente nuda, pubblicando, poi, lo scatto su Instagram.

Doccia completamente senza veli in giardino per Vittoria Ceretti, la quale ha postato – poi – su Instagram uno scatto che ha conquistato i suoi seguaci. La modella mostra il suo corpo statuario che si intravede da una pianta che le copre le parti intime: “Quella pianta sempre in mezzo“, ha ironizzato.

Vittoria Ceretti fa la doccia nuda in giardino

Una doccia in giardino, completamente senza veli. Questo è ciò che ha fatto Vittoria Ceretti, la quale ha mostrato delle foto senza veli su Instagram, in cui è intenta a lavarsi, nascondendo, però, le parti intime. Ecco gli scatti sul popolare social:

“Quella pianta sempre in mezzo“: questo il commento lasciato in didascalia dalla modella che ha voluto ironizzare scherzosamente sulle foglie che le coprono un po’ il lato A e il lato B. Una doccia, dunque, molto sensuale che ha condiviso con i suoi followers, mostrandosi sensuale e al naturale.

La complicità del marito

A realizzare questi meravigliosi e disinibiti scatti, è stato il marito della modella, Matteo Milleri che ha aggirato la censura sui social con delle foto “vedo non vedo” ben studiate, al fine di evitare un ban dal social network. Le pose della Ceretti sono eleganti e delicate e hanno fatto sognare ogni suo seguace.

I due sono convolati a nozze circa due anni fa a Ibiza, con una cerimonia riservata: anche se si conoscevano da poco tempo, hanno deciso di pronunciare subito il loro ‘sì’.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG