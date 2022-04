David e Victoria Beckham erano in casa, quando un intruso, col volto mascherato, si è introdotto in casa loro per compiere un furto.

David e Victoria Beckham sono rimasti notevolmente scossi dopo che un intruso mascherato ha fatto irruzione in casa loro mentre dormivano. L’uomo si è introdotto nell’abitazione per compiere un furto. I coniugi, però, non si sono accorti di nulla.

Beckam, furto in casa di David e Victoria

La villa della coppia a West London è stata svaligiata a fine febbraio, secondo quanto riporta The Sun. David, Victoria e la loro figlia di 10 anni, Harper, stavano dormendo al piano di sotto, quando l’uomo si è introdotto nella villa – del valore di 50 milioni di euro della famiglia – entrando dal piano superiore. Il ladro è riuscito a rubare migliaia di sterline. Una foto della famiglia:

I Beckham non si sono resi conto di essere stati rapinati fino a quando il loro figlio diciassettenne, Cruz, è tornato a casa quella notte dopo una serata trascorsa fuori con gli amici. Il ragazzo ha scoperto che la camera da letto degli ospiti era stata messa a soqquadro: c’erano vetri rotti sul pavimento, da dove era stata sfondata la finestra.

david e victoria beckham

L’arrivo della polizia e la paura della famiglia

Cruz ha allertato suo padre, che ha chiamato la polizia. Entrambi sono andati alla ricerca dell’uomo, ma – a quel punto – era sparito da un pezzo e con sé ha portato diversi dispositivi elettronici e oggetti di design. Secondo le notizie che sono emerse in merito, pare che il ladro facesse parte di una banda che quella notte ha preso di mira almeno altre due case della zona.

Una fonte ha anche riferito al The Sun che la coppia è rimasta molto “scossa” dall'”intrusione” nella loro casa, soprattutto dopo aver affrontato numerosi stalker e minacce di rapimento in passato. “Purtroppo, i Beckham sono stati vittime di alcuni ladri professionisti che hanno operato nella zona“, ha detto la fonte. “Fortunatamente, i criminali sono arrivati ​​​​​solo fino a una camera da letto prima di scappare“.

