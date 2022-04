Dalila Di Lazzaro ha rivelato di aver subito diversi abusi, a partire dall’età di 6 anni. Ecco il suo racconto.

Una confessione intima e scioccante quella fornita da Dalila Di Lazzaro. L’ex attrice e modella italiana, infatti, ha rivelato di essere stata violentata tre volte, nel corso della sua vita. Il primo abuso sessuale sarebbe avvenuto da bambina, quando aveva solamente 6 anni. Ecco il racconto dell’attrice friulana.

Dalila Di Lazzaro, la confessione: “Violentata per tre volte”

Dalila Di Lazzaro ha rivelato di essere stata abusata per tre volte nella sua vita. La prima violenza sessuale – stando al racconto dell’ex attrice e modella – sarebbe avvenuta da bambina, all’età di sei anni da parte di un cugino che era più grande di lei: il ragazzo, all’epoca, aveva 20 anni.

Ecco le sue parole su questa dolorosa esperienza: “Ovviamene non si parlava di queste cose e ai tempi avevo una tata a cui dicevo tutto. Lei è stata molto accanto a me. Sono riuscita a perdonare. Ho avuto la sensazione di dire “Pazienza, è una brutta persona, io non mi sento sporca e vado avanti”.

archivio Image / Spettacolo / Dalila Di Lazzaro / foto Beescoop/Image

Le altre violenze subite dall’attrice

Dopo la prima violenza, avvenuta a tenera età, Dalila subisce un nuovo abuso all’età di 17 anni, “Una persona che mi fece cose allucinanti, mi sequestrò per quattro giorni. Sono stata un leone, mi dico ‘brava’…”.

L’attrice, poi, parla della terza violenza, avvenuta all’età di 40 anni. Ecco cosa ha rivelato: “La terza volta fu a 40 anni. Era un mio amico da tanti anni che ebbe un colpo di follia in una serata. Mi invitò fuori a cena e mi chiese di andare su nella sua camera d’albergo. All’improvviso è impazzito. Pesava 150 chili, ho dovuto arrendermi. Ora mi dico: è una brutta persona, peggio per lui“.

