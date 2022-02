La nota influencer, in base a un’indiscrezione, potrebbe essere la nuova conduttrice di un programma ideato dalla queen di Mediaset.

In base a ciò che riporta il settimanale Nuovo Tv, Giulia De Lellis potrebbe essere la nuova conduttrice di un programma che andrà in onda su Canale 5. Il format è molto simile a quello di Temptation Island che quest’anno potrebbe essere appunto rimpiazzato, da un nuovo show.

Ecco qual è il programma che dovrebbe condurre l’influencer

Non c’è ancora nulla di certo, ma sembra che Giulia De Lellis sia la candidata a condurre Ultima Fermata. Lo show prevede che ci sia una voce narrante che potrebbe essere proprio quella dell’influencer. Il format è basato sempre sulle coppie che decideranno se lasciarsi o rimanere insieme.

Ovviamente per ora non ci sono conferme, né smentite da parte dei diretti interessati. L’ex volto di Uomini e Donne ha già condotto altri programmi, anche se meno noti, quindi potrebbe essere in grado di fare questo salto nel mondo dello spettacolo. De Lellis è infatti molto apprezzata dal pubblico e anche abbastanza famosa considerando l’alto numero di follower e la sua precedente esperienza nel dating show. Si attendono, dunque, conferme ufficiali, per saperne di più.

Riproduzione riservata © 2022 - DG