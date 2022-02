Dopo aver lasciato il trono con svariate critiche e polemiche, Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio da coppia e la conduttrice si scusa per aver creduto che il corteggiatore fosse finto.

Andrea Nicole aveva scelto Ciprian dopo aver passato la notte insieme a lui, senza avvisare la redazione. Questo aveva scatenato l’ira degli opinionisti e la delusione di Maria De Filippi che ha dichiarato che il corteggiatore fosse falso. Ora proprio la queen di Mediaset porge le sue scuse in diretta, ricredendosi su di lui.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi a Ciprian e Andrea Nicole

Come riporta Today, Maria De Filippi rivolgendosi a Ciprian dichiara: “Ti chiedo scusa. Non credevo che fossi sincero e l’ho detto davanti a tutti. Davanti a tutti mi ricredo su quello che ho detto, come è giusto che sia. Avendo tu fatto il provino come tronista, io ero partita molto prevenuta”.

Poi la conduttrice si rivolge ad Andrea Nicole, parlando di Gianni con il quale la tronista aveva avuto una lite importante: “Nessuno ce l’aveva con te! Erano solo i tempi che insospettivano! L’aggressività di Gianni non era rivolta alla tua persona, bensì al trono che occupavi e al ruolo che avevi in questo programma“. Queste parole hanno fatto commuovere Nicole che ha ringraziato Maria De Filippi e il programma per averle dato l’opportunità di trovare l’amore, che non credeva più di poter meritare.

