A tutti può capitare di sbagliare: com’è accaduto a Cristina Fogazzi, ovvero l’Estetista Cinica, che proprio in queste ore si è scusata con la sua community per un errore davvero grave.

Cristina Fogazzi è una delle imprenditrici di maggior successo in Italia negli ultimi anni, ma anche i migliori possono sbagliare. In questi giorni, infatti, l’amministrazione di VeraLab, il suo marchio di cosmetica, ha individuato un errore che avrebbe portato l’azienda a perdere milioni di euro.

La Cinica insieme al suo team ha scoperto che i punti fedeltà delle sue affezionate clienti (chiamate fagiane) non avevano come valore quello pattuito di 5 centesimi di euro, ma di ben 50 centesimi. Questo avrebbe comportato una perdita molto importante per tutta la società, pari a quasi 5 milioni di euro.

I punti accumulati dalle sue clienti si tramutano in sconti: quindi, il valore maggiorato avrebbe portato quei 10 milioni di sconti in possesso delle clienti in tantissimi milioni di euro. Quando è stato scoperto l’errore, il team di Veralab ha portato lo sconto al valore di 10 centesimi, una diminuzione non annunciata che è stata notata dalle clienti sui loro profili d’acquisto, scatenando le polemiche.

Ovviamente, Cristina Fogazzi conosce il suo mestiere e si è subito prodigata per scusarsi con tutte le sue clienti, tramite una newsletter e poi mettendoci la faccia nelle stories di Instagram: “Volevamo fare una cosa carina, è uscito quello che io chiamo “merdone”. Siamo un’azienda giovane, sbagliamo, ma non siamo né degli imbroglioni né abituati a fare pippa davanti alle nostre responsabilità. Questo no. E se da un lato sono conscia di fare con te una figura orrenda, dall’altro non posso mettere finanziariamente in ginocchio la mia azienda. Qui si trattava di troppi soldi e tra l’immagine e mettere in sicurezza l’azienda ho scelto la seconda. I responsabili verranno puniti? No. Sono responsabile anche io”

