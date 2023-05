Difficile non notare un errore grammaticale così, specie se lo rendi pubblico. Giulia De Lellis ha però replicato con una valida spiegazione.

Nell’era social, tutti possono dire la propria. E in questo caso era inevitabile che qualcuno le facesse notare l’evidente errore grammaticale. Parliamo di quanto accaduto a Giulia De Lellis che sembrava essersi dimenticata un accento sulla “e”. L’influencer, però, ha replicato ai “professori” che l’hanno contattata dando una spiegazione plausibile.

Giulia De Lellis e l’errore grammaticale

Giulia De Lellis

In alcune stories su Instagram la bella Giulia ha mostrato alcuni messaggi privati con un’amica dove al posto di mettere la “è” con l’accento ha scritto “eh”.

Evidentemente disturbata da diversi utenti che le hanno fatto notare l’errore grammaticale, l’influencer ha voluto replicare spiegando che, in realtà, sia stata una scelta voluta.

“Grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive “e” con l’accento. Giusto un piccolo problema: da quando sono piccola, siccome scrivo velocemente (sullo cellulare, ndr), per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la tipologia di accento corretto”, ha detto la De Lellis.

“Quindi faccio prima a scrivere eh. Da quel giorno, quando scrivo di corsa e soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale”.

Insomma, uno sbaglio voluto per “pigrizia” e che viene sottolineato anche in alcune storie successive: “E comunque, cari professori, questa cosa (della e senza accento) l’avevo già detto in passato. Quindi non siete stati attenti”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer:

Riproduzione riservata © 2023 - DG