Hanno fatto molto discutere le recenti dichiarazioni di Arisa su Giorgia Meloni e i diritti LGBTQ+. Ora altro attacco alla cantante.

Stanno facendo ancora tanto rumore le parole di Arisa nel corso di un’intervista a La Confessione a proposito di Giorgia Meloni e dei diritti della comunità LBGTQ+. La cantante aveva mostrato alcuni pensieri che hanno mosso svariate critiche. Le ultime sono quelle di Debora Villa, nota attrice e comica, che sui social si è scagliata contro l’artista canora.

Arisa, l’attacco di Debora Villa

Debola Villa

Attraverso una serie di stories su Instagram, la Villa è voluta tornare sulle parole di Arisa: “Di solito non faccio questi video, non rispondo a nessuno, non creo polemiche e zizzanie, però penso che si stia un po’ esagerando. Mi riferisco al discordo del Pride e di Arisa. La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo”.

Il discorso prosegue poi con riferimento alle parole su Giorgia Meloni: “Perché qui non si sta parlando di opinioni divergenti, si sta parlando che la destra e la signora Meloni, che tu definisci ‘una mamma severa che è spaventata’, è fascista fondamentalmente. Quindi non solo denigra e discrimina la comunità tutta e anche le donne… mentalità proprio super aperta”, ha aggiunto con tono decisamente sarcastico e ironico.

“Fa parte di quei movimenti di pensiero col suo amico Orban e quant’altri, che non solo denigrano e discriminano, ma volendo picchiano e vogliono criminalizzare le persone che fanno parte di questa comunità. Però… non possiamo dirglielo perché sennò si offendono, perché sennò non siamo aperti di mentalità e siamo in contraddizione con noi stessi… Arisa…”.

Di seguito un post Twitter con alcune delle parole della cantante:

quello che più inorridisce di Arisa nn sono le sue dichiarazioni di appoggio alla Meloni, ma che da madrina del Pride dica che "nella comunità LGBTQ+ ci sono anche persone normali" e che bisogna capire chi ha fatto "questa scelta"#Arisa #Meloni #Gomez #omofobia #LGBTQ #27maggio pic.twitter.com/yscHmWI9Vt — Sirio (@siriomerenda) May 27, 2023

