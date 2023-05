Rumors su Wanda Nara che riguardano la sua conduzione a MasterChef Argentina. Pare che ci sia un feeling particolare con un concorrente…

Nuovo possibile scandalo all’orizzonte per Wanda Nara, nota showgirl, nonché moglie e procuratore di Mauro Icardi, calciatore ex Inter. La donna sarebbe stata messa in mezzo ad un possibile flirt con un concorrente di MasterChef in Argentina. Le voci si susseguono con insistenza e pare che la produzione sia intervenuta.

Wanda Nara e quel feeling particolare a MasterChef

Premesso che per ora si tratta solo di rumors e indiscrezioni, pare che un nuovo scandalo possa toccare da vicino Wanda Nara.

Secondo quanto si apprende da Angel De Brito di LAM, pare che la produzione di MasterChef Argentina abbia suggerito alla conduttrice di ridurre “le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti (Juan Francisco Moro)”.

Tra la conduttrice e showgirl argentina e il concorrente sembra esserci una una vera chimica, durante e dopo le registrazioni del programma.

A far scattare qualche “allarme” anche ai telespettatori, le continue recenti frecciatine tra i due. In diversi episodi, Juan Francisco Moro ha contestato a Wanda di aver prestato maggiore attenzione ad altri colleghi e averlo lasciato da parte. “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui… Non è affatto una scena di gelosia”, le ha detto l’aspirante Chef. Dal canto suo Wanda ha reagito: “Ah, è un’idea terribile!”.

Staremo a vedere se Wanda replicherà a queste voci che vorrebbero quindi i due flirtare “un po’ troppo” rispetto al dovuto.

