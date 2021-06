Forse la ricordate come la Patti di Camera Cafè: Debora Villa è una comica e attrice molto amata dagli italiani. Scopriamo di più su di lei…

Divertente, ironica e talentuosa: Debora Villa, attrice bionda dal sorriso travolgente, è una delle comiche più amate di sempre. Il successo lo ha raggiunto grazie a Camera Cafè, approdando poi a Zelig, Colorado e in numerosi film italiani. Ha lavorato accanto a numerosi artisti ed è riuscita a raggiungere numerosi obiettivi: scopriamo di più sulla vita privata di Debora Villa (e alcune curiosità che la riguardano)!

Chi è Debora Villa?

Nasce a Pioltello, in Lombardia, il 13 aprile 1969, sotto il segno dell’Ariete. Della sua infanzia non sappiamo molto, tranne che dopo aver terminato gli studi obbligatori vuole a tutti i costi raggiungere i suoi obiettivi.

Da grande appassionata di recitazione e di teatro, all’età di 24 anni inizia a frequentare la scuola di teatro Quelli di Grock di Milano e contemporaneamente studia danza e canto.

Fonte foto: https://www.instagram.com/debora_villa/

Nel 2003 raggiunge il successo nazionale grazie a Camera Cafè, un programma molto amato e seguito dagli italiani: diventa famosa grazie al ruolo di Patti, la segretaria bruttina e un po’ sfortunata in amore. Ottiene anche una parte nel film Il Cosmo sul Comò di Aldo, Giovanni e Giacomo e successivamente entra a far parte del set di altri film italiani tra cui Tutta colpa della musica e Matrimonio al Sud.

Da grande appassionata di teatro e recitazione, Debora Villa ha fondato una scuola di teatro a Saronno ed è anche insegnante

La vita privata di Debora Villa

Della sua vita privata non sappiamo molto, poiché Debora Villa è sempre stata molto riservata a riguardo. Sappiamo, però, che nel 2005 ha sposato Mirko Donno, un uomo di cui, non si sa assolutamente nulla. I due sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Lisa poco dopo il matrimonio. Oggi sono divorziati.

A Verissimo ha raccontato di aver perso un bambino prima di rimanere incinta di sua figlia Lisa: “Rimango in dolce attesa, ma la prima volta non va bene. È stato un durissimo colpo“. È seguito un periodo molto difficile, che è riuscita a superare perchè si è fatta aiutare da un professionista.

Invece a Vieni da me ha raccontato un altro doloroso fatto: “Ero innamoratissima di questo ragazzo che mi trattava molto male, era uno stupidotto, avevo 18 anni, mi umiliava tantissimo e sentivo che questa cosa era colpa mia, poi quando lui è andato militare la lontananza ha fatto sì che prendessi le distanze e questo mi ha fatto diventare più lucida perché questo tipo di rapporti creano dipendenza, pensi di essere tu quella sbagliata, e continui invece a fare peggio». Poi i due si sono lasciati, anche se lui non è mai andata bene. Poi è rimasta incinta, anche se la gravidanza non è andata bene. “È stata una cosa bruttissima, Caterina. Allucinante, dolorosa, ci sono state complicazioni, un piccolo calvario. In tutto questo ho deciso di finire definitivamente con questa persona, perché sarebbe finita malissimo nel mettere al mondo un bimbo senza amore, anche con violenza psicologica“, ha raccontato a Caterina Balivo.

Ha un account Instagram in cui interagisce spesso con i suoi seguaci: si diverte a pubblicare video e foto della sua vita quotidiana e parla, spesso, del suo lavoro e del teatro. Non mostra mai il suo compagno o la figlia, ma fa spesso sfoggio della sua sferzante ironia!

Chi è il compagno di Debora Villa?

Da qualche tempo il compagno di Debora Villa è Cesare, anche se su di lui non si sa quasi nulla. A Vieni da me la comica ha parlato di come si sono conosciuti in questo modo: “Ci siamo conosciuti in palestra, abbiamo parlato due anni in maniera amicale. Poi una sera ho fatto una festa a casa, tra una chiacchiera e l’altra, ci siamo un po’ presi. Io mi ero lasciata con mio marito, anche lui aveva una situazione, ma le cose cambiano e le cose finiscono“.

Debora Villa in 5 curiosità

-Ha pubblicato due libri: Amo un bastardo e Donne che corrono dietro ai lupi.

-Nel 2012 è stata vincitrice del programma Pechino Express insieme ad Alessandro Sampaoli, un attore italiano. Per chi se li ricordasse, in Camera Caffè interpretavano rispettivamente Patti e Silvano!

-Ha condotto diversi programmi radiofonici di Radio Italia Network, Radio Monte Carlo e Radio Popolare.

-Debora è molto golosa e amante dei dolci, infatti non può vivere senza gelati (rigorosamente alla crema) e Nutella!

-Sappiamo che è nata in un paesino in provincia di Milano, ma non dove vive oggi, complice anche il fatto che è sempre in giro per l’Italia per diversi spettacoli. Anche il suo patrimonio è top secret.

Fonte foto: https://www.instagram.com/debora_villa