Giulia De Lellis, in vacanza con il neo fidanzato Andrea Iannone, si è scagliata contro il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. “Ci vedremo nelle sedi opportune”.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore. Per loro è scattata anche la prima vacanza, con famiglia di lei al seguito. Se all’inizio hanno cercato di postare Instagram Stories per non far capire che fossero insieme, alla fine proprio Giulia ha reso pubblica la loro frequentazione. Tra il pilota e l’influencer è già amore? Non possiamo saperlo, ma quello che sappiamo è che questo amore ha già fatto andare l’ex fidanzata di Andrea Damante su tutte le furie. La De Lellis, infatti, si è scagliata contro il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato le foto del bacio tra lei e Andrea Iannone.

Giulia De Lellis contro il settimanale Chi

Una Giulia De Lellis furibonda, quella che poco fa si è scagliata contro il settimanale Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, reo di aver invaso la sua privacy e quella dei suoi familiari. Secondo quanto scritto nel post su Instagram dalla stessa Giulia, sembra che alcuni paparazzi siano entrati in casa, spaventando le sue nipotine, per fare qualche foto alla neo coppia.

Ma sarà davvero andata così? Quello che è certo è che non è la prima volta che la De Lellis finisca in prima pagina, sullo stesso settimanale, per i suoi amori estivi. Lo scorso anno la copertina se l’era conquistata per l’amore rinato con l’ex Andrea Damante, anche se alla fine i due hanno deciso lo stesso di lasciarsi.

“Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2, 3 foto del c***o. Di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. P.s. le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento. Perché se vogliono sapere qualcosa di mio, vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!”

Questo il commento al vetriolo scritto da Giulia de Lellis.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: vacanza in Sardegna

Ormai il loro amore hanno deciso di viverlo alla luce del sole. Giulia e Andrea (Iannone) non si nascondono più. I due hanno deciso di concedersi un momento di relax e coccole in Sardegna, tra tuffi in piscina, serate in giro e giornate trascorse in barca.

Inoltre sono scattate anche le presentazioni ufficiali e così il pilota di Moto Gp ha avuto anche modo di conoscere la famiglia della De Lellis.