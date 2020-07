Andrea Damante e Giulia De Lellis: vacanza di lusso della coppia a Forte dei Marmi, in una villa immensa e bellissima.

Andrea Damante e Giulia De Lellis in vacanza a Forte dei Marmi. La location che hanno scelto è una villa stupenda ed extra lusso, le cui immagini sono state condivise dalla coppia su Instagram, con foto e storie.

Sembra proprio che Andrea e Giulia si stiano affezionando al luogo, perfetto per una vacanza romantica. Infatti già a giugno avevano deciso di passare un week-end a Forte dei Marmi per incontrare l’amico Christian Vieri.

Damante e De Lellis: la casa da sogno

Nelle storie della bella influencer e del dj non sono passati inosservati gli angoli della villa che pare abbiano affittato per passare le loro vacanze a Forte dei Marmi. Gli interni però, curati e finemente arredati, non hanno nulla a che vedere con l’architettura esterna e la bellissima piscina appena fuori dalla villa.

In una foto che li ritrae insieme, la coppia mostra una parte della piscina e l’edificio color salmone retto da candide colonne, che sottolineano la magnificenza del luogo che, di certo, non deve essere proprio a buon mercato.

Lo stile dell’edificio e degli esterni, come si può vedere dallo scatto romantico, non è propriamente moderno, ma emana un fascino e un lusso antico che sembra proprio abbia incantato i due giovani.

Giulia De Lellis ha anche pubblicato una foto vicino alla piscina, con il verde delle palme, una casa poso distante e un giardino spazioso da utilizzare nei momenti di relax.

Il week-end a Forte dei Marmi con Vieri

La giovane coppia non è la prima volta nel 2020 che fa tappa nella città lucchese. A giugno Giulia e Andrea, con l’ormai inseparabile volpino Tommaso, avevano fatto una breve tappa a Forte dei Marmi per raggiungere Vieri, in vacanza nella casa di famiglia di Prato.

Anche durante il breve week-end insieme a Bobo i Damellis non si sono risparmiati in storie, hanno pubblicato le prove di “buone maniere” per il cucciolo di casa e hanno condiviso sui social il momento della cena in spiaggia con l’ex calciatore.