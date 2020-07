Secondo i rumor in circolazione Fabio Volo e sua moglie si sarebbero lasciati. Johanna Maggy è tornata in Islanda con i figli e senza il marito.

Secondo Chi la storia d’amore tra Fabio Volo e sua moglie, l’insegnante di yoga Johanna Maggy, sarebbe giunto al termine. I due per il momento non hanno confermato la notizia, ma a rendere ancora più insistente il rumor in circolazione ci hanno pensato le foto della Maggy, in vacanza nella sua terra natale (l’Islanda) insieme ai due figli Gabriel e Sebastian. Lo scrittore, assente dai social da settimane, non sarebbe con loro.

Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati?

Dopo quasi 10 anni d’amore Fabio Volo e Johanna Maggy avrebbero messo fine al loro matrimonio. Il rumor che impazza sui social in queste ore sembra aver trovato conferma nelle foto postate su Instagram dall’istruttrice di yoga, attualmente in Islanda insieme ai due figli (ma senza il marito).

Fabio Volo

Fabio Volo invece avrebbe deciso di “assentarsi” dal mondo social, e per il momento né lui né Johanna hanno confermato le notizie sulla loro presunta rottura. La coppia ha avuto due figli, Sebastian (nato nel 2013) e Gabriel (nato nel 2015). I due si sono conosciuti a New York grazie a un’amica comune, e il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

L’amore per Johanna

In passato Fabio Volo ha confessato quanto l’amore per sua moglie gli avesse cambiato la vita, spingendolo a rinunciare per sempre alle sue mire da latin lover in giro per il mondo:

“Per me la famiglia è una cosa serissima. Mia moglie è un’icona, è la madre dei miei figli e io non me lo dimentico quando sono fuori che ho una famiglia che mi aspetta a casa. Ho smesso anche di flirtare….non esco a bere una birra pensando “magari incontro una e me la sc*po”, aveva raccontato lo scrittore a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano.