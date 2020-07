Benjamin Mascolo ha rivelato ai fan dei social che in passato sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva “per due interminabili settimane” a causa di un problema polmonare dovuto a uno stile di vita scorretto.

Oggi Benjamin Mascolo è un amante dello sport e del benessere, ma la sua vita non è sempre stata così: il cantante ha rivelato ai fan che 6 anni fa, all’età di 21 anni, è finito in ospedale per una patologia chiamata istiocitosi polmonare. Dopo due settimane in terapia intensiva i medici gli avrebbero detto che non avrebbe più potuto praticare sport, ma Mascolo non si sarebbe dato per vinto. Nel suo messaggio via social il cantante ha voluto lanciare un messaggio d’incoraggiamento per i propri fan, esortandoli a superare i propri limiti e a credere sempre in se stessi:

“Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere dei medici era chiaro (…)

Da quel giorno scattó qualcosa nella mia testa. Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più”, ha raccontato.

Benjamin Mascolo in terapia intensiva: il racconto

Con la costanza e la determinazione Benjamin Mascolo è riuscito a recuperare la forma fisica dopo che, a 21 anni, è finito in ospedale per istiocitosi polmonare. Il cantante ha condiviso alcuni scatti in cui è ritratto sul lettino d’ospedale, e che lo mostrano all’epoca in cui era un fumatore incallito.

“Oggi ho corso 25 km (15.5 miglia) e tra poco andró a farmi una nuotata con la mia ragazza”, ha scritto Mascolo a conclusione del suo post, dopo aver raccontato di quando i medici gli dissero che non avrebbe più potuto praticare sport.

Benjamin Mascolo

“Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo”, ha rivelato il cantante a proposito della malattia che lo spinse a cambiare radicalmente stile di vita.

La separazione di Benji e Fede

Benjamin Mascolo ha raggiunto la popolarità con il duo Benji e Fede, insieme all’amico e collega Federico Rossi. Il 17 febbraio 2020, dopo 10 anni di collaborazione, i due hanno annunciato la separazione e a maggio avrebbe dovuto esibirsi nel loro ultimo concerto insieme (annullato a causa dell’emergenza Coronavirus).

“Voglio dirvi una cosa forte e chiaro: io e Fede avremo per sempre un legame fortissimo, come amici e fratelli in primis, ma anche a livello lavorativo in quanto soci di uno studio e di altre attività imprenditoriali su cui abbiamo investito insieme tempo e denaro“, ha spiegato Mascolo attraverso i social mettendo a tacere i rumor a proposito di una sua presunta lite con il collega.