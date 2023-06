Giulia De Lellis si è confessata a cuore aperto con i fan dei social e ha svelato i motivi per cui andrebbe in analisi.

Giulia Salemi ha rotto il silenzio via social sui motivi che l’avrebbero spinta a recarsi in analisi e per la prima volta ha svelato ai suoi fan che starebbe cercando di superare dei traumi di cui non avrebbe mai parlato pubblicamente.

“Ci vado perché voglio vivere bene e star bene. Ci sono giorni sì e giorni no per tutti, ma non mi riferisco a quello. Ci sono stati dei traumi. Alcuni li conoscete e altri no. Vado in analisi per cercare quel benessere che ogni tanto perdo”, ha dichiarato.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e l’analisi: la confessione

Giulia De Lellis non ha fatto segreto (così come altre vip) di aver scelto di recarsi in analisi per risolvere alcuni traumi del suo passato, e ha anche ammesso di non aver mai parlato di questi con i suoi fan dei social.

In tanti si chiedono a quali traumi si sia riferita l’ex fidanzata di Andrea Damante che, dopo il successo ottenuto a Uomini e Donne, è diventata una delle influencer più famose d’Italia. Giulia De Lellis tornerà a parlare della questione?

Riproduzione riservata © 2023 - DG