Nei giorni scorsi Oriana Marzoli ha rivelato via social di essersi separata dal fidanzato Daniele Dal Moro e a seguire lei stessa ha invitato ai fan a non chiederle nulla in merito alla questione (che ovviamente la starebbe facendo soffrire). In queste ore una fan di Oriana l’ha contattata via social mettendola in guardia rispetto a una vicenda che, a suo dire, potrebbe aver causato la sua rottura da Daniele:

“Scusami tesoro ma devo farti una rivelazione (…) in una room fatta da alcune finte fan c’era anche uno stregone Io non ci sono entrata perché queste cose mi fanno paura. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te, contro di voi, contro la coppia”, ha scritto, e ancora: “Io te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi. Personalmente non mi sognerei mai di fare una room per fare una macumba contro una coppia. A me spaventa solo l’idea di questa cosa. Noi fan siamo state in ansia.”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vittime di una “macumba”? A svelare il curioso retroscena è stata una fan dei social che, nelle ultime ore, ha avuto modo di confessare l’inatteso retroscena all’influencer spagnola.

Oriana nel frattempo si è chiusa nel massimo riserbo per quanto riguarda la sua rottura con Daniele e ha affermato che parlare della vicenda le provochi enorme sofferenza. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari nei prossimi giorni?

