Nina Zilli si è confessata senza filtri con i suoi fan a pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia, Anna Blue.

Nina Zilli è più emozionata che mai perché, tra pochi giorni, dovrebbe nascere sua figlia Anna Blue. Il termine della gravidanza è fissato al 2 giugno, e in queste ore la cantante ha raccontato via social i cambiamenti del suo corpo dovuti a questi ultimi giorni d’attesa “Sto diventando Ciccio Bello”, ha affermato ironica, e ancora: “Ho pieghe da ritenzione ovunque, anche nei polsi. Mani di Shrek. Piedi da Hobbir. Caviglie di Candy Candy. Sono un Frankenstein! Ma dolce attesa cosa?”.

Nina Zilli: gli ultimi giorni di gravidanza

Nina Zilli diventerà presto mamma della sua prima figlia e sui social non ha nascosto i dettagli e le emozioni legate a questo magico periodo. La cantante non ha fatto segreto però di non trovare nulla di “dolce” nella sua attesa che, oltre agli effetti collaterali dei primi mesi, le avrebbe causato alcuni spiacevoli cambiamenti fisici.

Il termine della gravidanza della cantante – come da lei stesso svelato – sarebbe fissato per il 2 giugno e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di sapere come e quando annuncerà la nascita della sua bambina.

