Fedez è rimasto stupito da una risposta di suo figlio Leone, che avrebbe fatto un regalo alla sua fidanzatina senza ricevere nulla in cambio.

Il piccolo Leone frequenta una rinomata scuola di Milano e, all’interno di essa, avrebbe conosciuto la sua “fidanzatina”. In queste ore il rapper Fedez ha chiesto a suo figlio se alla bambina fosse piaciuto un regalo che lui le avrebbe fatto e Leone ha risposto di “sì” ma ha anche aggiunto che lei non gli avrebbe regalato nulla in cambio. Il rapper a seguire ha chiesto:

“Ci sei rimasto male?”, e suo figlio gli ha risposto: “No, fa niente. Sono felice lo stesso”. Il rapper ha commentato sorpreso: “Ah sì? che bravo amore, io avrei fatto un po’ una crisi”.

Fedez

Fedez: il figlio Leone ha una fidanzatina

Attraverso le sue stories via social Fedez ha fatto divertire i suoi fan raccontando l’ennesimo aneddoto relativo a suo figlio, il piccolo Leone, che in queste ore lo avrebbe stupito rivelando di non essere rimasto male per il mancato dono da parte della sua fidanzatina (a cui lui invece avrebbe dedicato un disegno).

Il rapper ha come sempre ironizzato sulla questione e sulle tematiche relative ai figli, ma sui social non mancano le critiche da parte di coloro che ritengono che lui e sua moglie sovraespongano fin troppo i loro bambini.

