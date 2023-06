Fariba Tehrani ha sbottato via social dopo le voci in merito alla presunta rottura tra sua figlia Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo.

Nelle scorse ore in rete sono circolate numerose indiscrezioni in merito a una presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che però, finora, non hanno confermato né smentito le notizie in circolazione. Fariba Tehrani, mamma dell’influencer, ha svelato via social che alcuni fan della coppia sarebbero riusciti a entrare in possesso del suo numero di cellulare e si è sfogata affermando:

“Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente!”, e ancora: “È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!”.

Fariba Tehrani: la crisi tra Giulia e Pierpaolo

Da giorni si vocifera che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si siano lasciati, ma la notizia non è stata ancora confermata o smentita dai due diretti interessati.

La madre di Giulia nel frattempo ha sbottato via social contro chi si ha iniziato a tampinarla attraverso il cellulare e si è espressa nei confronti del fidanzato (o ex?) di sua figlia chiamandolo “il mio Pier”. In tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla questione e si chiedono se la coppia si deciderà a confermare o a smentire le notizie in circolazione.

