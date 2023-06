Attraverso i social Salvatore Aranzulla ha annunciato con enorme gioia di essere diventato papà della sua prima bambina.

Salvatore Aranzulla ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e non c’è quindi da stupirsi se finora non era trapelata alcuna notizia in merito alla sua imminente paternità. Nelle scorse ore è stato lo stesso imprenditore ad annunciare pubblicamente di essere diventato papà per la prima volta, e in un tenero post sui social ha scritto: “Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre”. Sui social il suo messaggio ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi.

Salvatore Aranzulla: è nata la figlia

Salvatore Aranzulla è appena diventato padre per la prima volta, e sui social in tanti gli hanno rivolto i loro messaggi di auguri e di congratulazioni per la splendida e inaspettata notizia.

Finora Aranzulla aveva mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza della sua compagna su cui, del resto, si è guardato bene dal diffondere qualsivoglia tipo d’informazione. Di lei è noto solo che si chiami Sabrina, che lavorerebbe nel campo dell’economia e che sarebbe stata presentata all’imprenditore da una sua collaboratrice.

