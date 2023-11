Al Tg1 è stato trasmesso un audio shock che Giulia Cecchettin aveva inviato alle sue amiche poco tempo prima del tragico omicidio.

Il Tg1 ha trasmesso un audio shock in cui si avverte tutta la preoccupazione e la frustrazione di Giulia Cecchettin, costantemente sottoposta al ricatto emotivo da parte dell’ex fidanzato, Filippo Turetta, che l’ha uccisa nella notte del 12 novembre.

“Lui mi dice che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire”, si sente dire alla ragazza nell’audio, e ancora: “Parole che suonano come ricatto. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa perché ho troppa paura che possa farsi male”.

Giulia Cecchettin: l’audio shock

L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scatenato un enorme clamore in tutta Italia e in queste ore in tanti hanno lanciato appelli o si sono mobilitati contro la violenza sulle donne. L’assassino della ragazza è stato arrestato in Germania (dove si è diretto dopo aver commesso il crimine) e nel frattempo il Tg1 ha reso noto un audio che lascerebbe intendere che alcuni segnali del malessere di Turetta e del suo ricatto emotivo verso l’ex fidanzata, fossero già presenti da tempo.

La famiglia del giovane ha finora sostenuto di non essersi resa conto di nulla e di credere che il gesto folle e sconsiderato del ragazzo fosse del tutto imprevedibile. Nella giornata del 24 novembre Turetta dovrebbe rientrare in Italia a bordo di un aereo militare (procedura scelta a causa del clamore generato dall’intera vicenda).