Il Giubileo di Platino, che segna il 70° anno del regno della Regina Elisabetta, è pronto per aprire i festeggiamenti: scopriamo i dettagli.

Dal 2 giugno al 6 giugno il Regno Unito si paralizzerà per festeggiare la Regina Elisabetta. Il Giubileo di Platino, che segna i suoi 70 anni di sovranità, andrà avanti per ben quattro giorni. Tra parate, concerti e apparizioni ufficiali, i fan della corona non vedono l’ora di rivedere la Royal Family al completo. A Londra, infatti, sono attesi anche Harry e Meghan Markle.

Giubileo di Platino: tutto pronto per i festeggiamenti della Regina Elisabetta

Il Regno Unito si prepara a fermarsi per ben quattro giorni in onore del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Dal 2 giugno al 6 giugno, tra parate, foto di rito e concerti, la famiglia Reale si riunirà per la prima volta dopo tanto tempo, finalmente in occasione di un evento felice. Si festeggerà, infatti, il settantesimo anno di regno della sovrana più longeva di sempre. “Nessun regnante merita più di lei un tributo alla sua grandezza. Per me, lei è già Elisabetta La Grande“, ha dichiarato Boris Johnson, Primo Ministro inglese, nel discorso fatto in Parlamento e dedicato al Giubileo.

Negli ultimi tempi, le apparizioni pubbliche della Regina, specialmente dopo la sua positività al Covid-19, sono state pochissime. E’ anche per questo che i fan della corona aspettano con ansia i festeggiamenti di giugno. Stando a quanto sostiene Omid Scobie, esperto di corte, i seguaci della Queen dovranno accontentarsi di due apparizioni. Sembra, infatti, che Elisabetta II abbia confermato la sua presenza per due soli momenti: il saluto dal balcone nella giornata del Trooping the Colour del 2 giugno e la funzione presso la Cattedrale di St Paul, il giorno seguente.

Le Immagini di sua maestà sono state proiettate sul sito di Stonehenge.#PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/9h6wn1Muoi — 👑🇬🇧Lord Whistledown X Platinum Jubilee 🇬🇧👑 (@scetticosutodo) May 30, 2022

Giubileo di Platino: Harry e Meghan presenti, ma con ‘riserva’

Ovviamente, non si escludono colpi di scena. Secondo gli esperti, infatti, la Regina Elisabetta potrebbe partecipare al Giubileo di Platino anche in altri momenti oltre a quelli dichiarati sopra. Un arrivo che i fan della Royal Family aspettano con ansia è quello di Harry e Meghan Markle. Quest’ultima non si reca a Londra dal 2020 e per l’occasione porterà con sé la piccola Lilibeth, che non ha mai conosciuto la bisnonna. Stando a quanto sostiene Oben Scobie, i duchi di Sussex non potranno partecipare alla foto di gruppo sul balcone di Buckingham Palace, ma potranno presenziare alla funzione in St Paul.

Oltre ad Harry e Meghan, anche Andrea, dopo il coinvolgimento nello scandalo Epstein, dovrebbe restare ai margini del Giubileo di Platino. In ogni modo, sembra che la Regina Elisabetta abbia già dichiarato di volerlo al suo fianco, come avvenuto nel corso del funerale dell’amato Filippo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG