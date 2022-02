Il Giubileo di Platino è una celebrazione che si tiene dopo 70 anni dal giorno dell’evento, per commemorare un anniversario. Vediamo perché si chiama in questo modo.

In linea generale il giubileo è un anniversario che segna il 25°, 40°, 50°, 60° e 70° anno di una ricorrenza o celebrazione. Il Giubileo d’Oro segna il 50°anno dall’evento, ad esempio le nozze d’oro, seguito dal Giubileo di Diamante che si tiene il 60° anno dalla data della celebrazione, seguito dal Giubileo di Zaffiro per il 65° anniversario, nel caso di una persona. Il Giubileo di Platino per il 70° anno.

Significato e origine del Giubileo di Platino

Tradizionalmente il 75° anniversario celebrava il Giubileo di Diamante, ma le cose cambiarono durante il regno della Regina Vittoria d’Inghilterra. A causa del malcontento generale causato dal ritiro della regina dalla vita pubblica nel 1897, si decise di anticipare la data e portare il Giubileo di Diamante al 60° anno dall’ascesa al trono.

Quindi, tra le monarchie, proprio a partire dal regno della Regina Vittoria si fa riferimento al Giubileo di Platino per indicare il 70° anniversario dell’Accession Day“, giorno dell’adesione, ovvero l’anniversario della data in cui un monarca entra in carica.

Il 6 febbraio 2022 la 95 enne Regina Elisabetta ha festeggiato con i suoi 70 anni di trono il Giubileo di platino, al quarto posto tra i regni più longevi del mondo. E’ la più longeva sovrana del Regno Unito poiché, salita al trono il 6 febbraio del 1952 dopo la morte del padre Giorgio VI, ha superato la sua ava la Regina Vittoria che regnò 63 anni e 7 mesi.

Giubileo di Platino

4 esempi di Giubileo di Platino

-1713, il re Luigi XIV di Francia asceso al trono il 14 maggio del 1643

-1928 il principe del Liechtenstein Giovanni II asceso al trono il 12 novembre del 1858

-2016 il re di Tailandia Bhumibol Adulyadej, conosciuto con il nome di Rama IX, asceso al trono il 9 giugno del 1946.

-2022 la Regina del Regno Unito e altri regni del Commonwealth Elisabetta II ascesa al trono il 6 febbraio 1952.

