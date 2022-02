In Italia nel 2022 torna a crescere lo spreco di cibo. Scopriamo i dati, i cibi più buttati e le possibili soluzioni.

Secondo il Rapporto Il caso Italia 2022 di Waste Watcher International durante l’ultimo anno, in Italia, sono ben 7 i miliardi di euro dei rifiuti domestici, pari a 1.87 milioni di tonnellate di cibo buttato. Un trend in risalita per lo spreco di cibo: è un +15% rispetto all’anno precedente; durante il lockdown, infatti, c’è stata maggiore attenzione all’ambiente e alla salute. Se a questi aggiungiamo lo spreco alimentare di filiera sono ben 10,5 miliardi. I dati sono stati resi noti durante la nona Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio 2022. Altro dato interessante del rapporto riguarda il fatto che sia soprattutto il Sud a essere interessato dal problema (+18% rispetto alla media nazionale) e le famiglie senza figli (+12% rispetto alla media italiana).

Spreco di cibo: hit degli alimenti e motivazioni

Secondo l’indagine gli alimenti maggiormente sprecati sono: frutta fresca (27%); cipolle, aglio e tuberi (17%); pane fresco (16%), verdure (16%) e insalata (15%). Le motivazioni prevalenti di questo spreco sono: dimenticanza del cibo acquistato (47%); deperimento veloce (46%); preoccupazione di non avere abbastanza cibo in casa (33%) e calcolo errato del cibo necessario (30%).

Spreco di cibo: soluzioni

Le famiglie italiane chiedono alcuni accorgimenti per aiutarli nella spesa di tutti i giorni: educazione alimentare a scuola (89%); migliori indicazioni sulle etichette (83%); confezioni più piccole (72%) e tassazioni sulla base di uno “sprecometro” (54%).

Spreco di cibo: prevenzione

Ci sono alcune strategie di prevenzione degli sprechi he vengono fuori dal rapporto: più spese per alimenti freschi (41%); organizzazione cibo per data di scadenza (36%); lista della spesa (34%). A livello di consumo due sono le principali strategie: utilizzo del cibo dal più deperibile con valutazione quantità da cucinare (86%) e test del cibo scaduto da poco prima di buttarlo (85%).

