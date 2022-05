Gucci ha realizzato in collaborazione con Oura, un anello griffato che misura i parametri vitali.

In un’epoca sempre più multimediale, poter indossare un anello smart è un po’ un sogno che si realizza per chiunque ama stare sempre al passo coi tempi. E, averne uno griffato è sicuramente la ciliegina sulla torta in grado di fare la differenza. A realizzarlo ci ha pensato la famosa casa di moda Gucci che ha avviato una collaborazione con l’azienda Oura (creatrice degli Oura Ring), dando così vita ad un anello minimal, griffato e, ovviamente, smart.

Com’è fatto il nuovo anello di Gucci

Il nuovo accessorio che si potrà portare con se anche nelle occasioni più eleganti, è realizzato in titanio, pesa quattro grammi e porta come tratto distintivo le due G che identificano da sempre il famoso marchio di Gucci.

anelli intrecciati

Al tutto si aggiungono dei profili intrecciati in oro giallo 18 carati che donano all’anello un tocco più frizzante senza fargli perdere la sua innata eleganza. All’interno di un oggetto così piccolo si cela poi il mondo di Oura. Un mondo fatto di componenti e sensori di terza generazione ed in grado di monitorare costantemente i parametri vitali di chi indossa l’anello.

Cosa è possibile fare con il nuovo Oura Ring di Gucci

Come già anticipato, si tratta di un anello smart e quindi in grado di interagire con chi lo porta. Nello specifico, l’anello può resistere all’acqua, arrivando fino a 100 metri di profondità.

Tra le sue funzioni, c’è quella di controllare i battiti, di monitorare la qualità del sonno e di individuare il momento migliore in cui svegliarsi e andare a letto. Si aggiungono poi funzioni come il controllo della temperatura corporea e i tempi dedicati alle varie attività fisiche svolte durante il giorno. Tutti i dati vengono raccolti in un’app dedicata e disponibile sia per iOS che per Android (anche in italiano) dove si può trovare un riassunto dei propri parametri vitali.

A ciò si unisce anche una batteria che ha la durata di una settimana. Il tutto per un costo di 950 euro nel quale è incluso anche un abbonamento al programma Oura e attraverso il quale è possibile accedere a diversi contenuti.

Un articolo da regalo sicuramente interessante per chi apprezza il genere e che, ovviamente, trattandosi di un anello, è disponibile in diverse misure.

