Ospite a “Oggi è un altro giorno”, Giovanna Civitillo ha parlato di suo marito Amadeus, con il quale dopo tanti anni c’è ancora una grande complicità.

Dopo l’esperienza di Sanremo 2022, sempre al fianco del marito Amadeus, Giovanna Civitillo si racconta a “Oggi è un altro giorno” nel salotto di Serena Bortone, raccontando del suo bellissimo rapporto con il suo compagno di vita.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Giovanna Civitillo ha raccontato di come è nato l’amore con Amadeus, ai tempi de L’Eredità: “Ero una ballerina dell’Eredità e facevo la famosa “scossa” che l’ha tanto colpito. Il pubblico ha seguito la nostra storia fin dall’inizio e ci fermava per strada, ma il palco non mi manca. Siamo inseparabili, abbiamo anche un profilo di coppia su Instagram ma perché Amadeus non è social, me ne occupo io e lui non ha idea di quello che faccio. Noi comunque sappiamo tutto l’uno dell’altro, io non voglio più scoprire niente e avere sorprese. Io penso che ami tutto di me, me lo dimostra sempre. Litighiamo poco, lo prendo in giro perché è ipocondriaco e non faccio caso alle sue “malattie”…”

Il loro rapporto molto intimo e complice è per Giovanna la vera forza della loro relazione, il motivo che ha fatto sì che durasse tutti questi anni: “È proprio la nostra condivisione permanente, 24 ore su 24, la nostra forza e nei momenti difficili ci uniamo ancora di più.“

L’ex ballerina ammette di essere la più romantica della coppia, ma con Amadeus c’è ancora una grande complicità: “Tra i due la più romantica sono io, tutte le volte che gli scrivo un biglietto piange. La proposta di matrimonio quindi è stata serena, a tavolino, me l’ha chiesto lui e io ha aspettato ma è stata una proposta ragionata, non improvvisa. In una relazione comunque anche l’eros e la passione contano tantissimo, ci dev’essere sempre e secondo me è anche questo il nostro segreto. La “scossa” dura ancora”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG