L’ex modella Linda Evangelista si mostra per la prima volta dopo che è stata sfigurata da diverse operazioni chirurgiche.

Un tempo era una delle donne più fotografate al mondo: Linda Evangelista è stata una vera icona degli anni ’90, poi sparita a causa di alcuni interventi che purtroppo le hanno sfigurato diverse parti del corpo.

La top model Linda Evangelista vive in isolamento da quasi cinque anni, ma ora è finalmente pronta per condividere la sua storia. Sul nuovo numero di People, infatti, l’ex modella si è raccontata e inoltre ha posato per nuove foto che la mostrano per la prima volta dopo il trauma che ha vissuto.

Linda Evangelista Shares First Photos of Her Body Since Fat-Freezing Nightmare: 'I'm Done Hiding' https://t.co/iOQdaGHvGG pic.twitter.com/d77OUJ7h1I — People (@people) February 16, 2022

Linda Evangelista, 56 anni, parla del dolore emotivo e fisico che ha gettato un’ombra sulla sua vita negli ultimi anni, dopo aver affermato che CoolSculpting (una procedura di congelamento dei grassi) l’ha lasciata permanentemente sfigurata.

Ecco le sue parole: “Mi è piaciuto molto stare in passerella. Ora ho paura di imbattermi in qualcuno che conosco. Non posso più vivere così, nascondendomi e vergognandomi. Semplicemente non potrei più vivere in questo dolore. Sono disposto a parlare finalmente”

Entro tre mesi dai trattamenti, la donna ha iniziato a notare rigonfiamenti sul mento, sulle cosce e sulla zona del reggiseno. Le stesse aree che aveva voluto rimpicciolire stavano improvvisamente crescendo e diventando più dure, poi improvvisamente sensibili:

“Ho cercato di aggiustarle da sola, pensando di fare qualcosa di sbagliato. Sono arrivata al punto che non mangiavo più. Pensavo di perdere la testa”

Go behind the scenes of this week's cover story on the PEOPLE Every Day podcast, where we're breaking down everything supermodel Linda Evangelista had to say about her life changing cosmetic procedure. https://t.co/eIACoME5GW pic.twitter.com/45zy6QrNSC — People (@people) February 16, 2022

