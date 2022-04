Swarovski, Vans, Pomellato, Blauer, diversi i brand che in occasione della giornata della Terra celebrano una moda ecosostenibile.

C’è chi per l’occasione ha deciso di lanciare capsule o collezioni che celebrino un passo in avanti verso una collezione più ecologica, chi ribadisce partnership importanti per abbracciare produzioni sostenibili e chi invece con un’acquisto invita a fare donazioni per dare un piccolo contribuito al nostro pianeta. In occasione della giornata della Terra 2022 anche quest’anno la moda ha deciso di non stare a guardare, ma di sensibilizzare e soprattutto far riflettere su come ciascuno possa produrre una moda trendy persino partendo dalla plastica in eccesso, sotto il segno di una sostenibilità che abbia cura del nostro pianeta, tutelando in termini di salute e consapevolezza anche chi acquista.

Giornata della Terra 2022 sotto il segno di una moda sostenibile: la collezione green di Vans e i piumini eco di Blauer

Già dallo scorso anno sono stati per prima i fashion addicted – soprattutto quelli della Gen Z – a chiedere ai brand capi sostenibili, assicurandosi che le collezioni fossero state realizzate attraverso una produzione ad impatto zero o quanto meno orientata a ridurre quanto più possibile emissioni nocive al nostro pianeta. Questa consapevolezza da parte dei consumatori viene espressa nel suo stile pop urban da Vans, che realizza una capsule di scarpe e abbigliamento Eco-Positivity.

Non si tratta solo di un invito al rispetto all’ambiente da indossare, ma di una collezione di scarpe e abbigliamento realizzate con materiali sostenibili. Le scarpe, le Circle Vee, naturalmente solo il pezzo forte della linea, con tomaia in tela composta dal 48% di cotone biologico, 47% di canapa e soletta integrabile realizzata con schiuma composta dal 70% da olii vegetali. Un modello dall’impatto leggerissimo e perfetta per una giornata soleggiata di primavera.

Dal momento inoltre che la primavera di questo 2022 si fa un po’ desiderare, possiamo approfittarne per scoprire la nuova collezione di piumini sostenibili Blauer: una capsule unisex con imbottitura leggera ed ecologica ricavata dal riciclo di di bottiglie di plastica.

Pomellato, Swarovski e Lampoo: bijoux, accessori e iniziative green

Anche Swarovski scende in campo con una partnership green, che arricchisce il cambio di look che da un po’ interessa il brand, siglando un accordo di cinque anni con Climeworks, leader nella rimozione del diossido di carbonio grazie a tecnologie di cattura diretta dell’aria. Già lo scorso anno l’azienda austriaca si è impegnata a ridurre le emissioni assolute di scope 1 e 2 (emissioni dirette e indirette da attività di proprietà) del 47% e le emissioni di scope 3 (emissioni indirette da attività non di proprietà) del 28% entro il 2030.

– Sulla stessa attenta scia anche Pomellato che in questa occasione torna a ribadire l‘impegno nella riduzione dell’impatto ambientale di ogni gioiello prodotto, grazie anche al programma Oro responsabile, attivo dal 2018 e che rappresenta una scelta fuori dal coro nel settore bijoux.

Lampoo invece coinvolge attivamente il suo target, con una green week attiva fino al 24 Aprile: con l’acquisto di un prodotto online riceveranno in dono un albero, che grazie ad un link che riceveranno tramite mail potranno seguire in tutta la sua fase di crescita. Una partnership realizzata in collaborazione con Treedom, sito specializzato nell’adozione di alberi a distanza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG