Gli abiti vintage Valentino sono pronti a reinventarsi, grazie ad una campagna etica che coinvolge gli amanti del marchio.

Una moda sostenibile oggi non è più un’aspirazione ma un progetto concreto, che grazie ad una matura consapevolezza da parte dei marchi, delle maison e del pubblico anno dopo anno rivoluziona il concetto di collezione e produzione. Maison Valentino non è nuova nel muoversi in questa direzione – si pensi alle sneakers sostenibili lanciate proprio di recente – e questa volta ci suggerisce come in un capo vintage possano dialogare bellezza, sostenibilità e tendenza.

Nasce così la campagna etica #ValentinoVintage che coinvolge la maison e gli amanti del marchio in un’iniziativa creativa che potrebbe essere d’esempio e spunto per altrettante realtà. Una prospettiva su cui riflettere in occasione della giornata della Terra.

Valentino Vintage: cos’è e come nasce l’iniziativa lanciata dalla maison italiana

“Lo scambio di un’idea, di un progetto o di uno scopo da una mano all’altra”, così su Instagram Maison Valentino ha presentato la campagna etica #ValentinoVintage, dove a rendere animata questa iniziativa saranno sopratutto coloro che decideranno di prendere parte all’iniziativa. Un upcycling che con un pizzico di divertimento e creatività diventa anche una riflessione sui capi vintage in sé, che oltre ad essere super trendy possono dare un contributo notevole nello sviluppo di una moda circolare.

Un po’ sulla scia di Gucci Vault, lo store online di Gucci che ha fatto del vintage una vera e propria mania, adesso è Valentino a tornare indietro nel passato, rivedere le collezioni iconiche, gli abiti che hanno fatto la storia e che sono stati scelti da chi li ha acquistati costruendone una propria di narrazione, che alla luce della tendenze attuali del fashion può essere nuovamente riscritta dalla nuova filosofia di maison Valentino. Dietro la campagna quindi c’è un intento sostenibile, ma anche creativo e interattivo, volto a rendere i fashion addicted e i clienti sempre più coinvolti nella brand identity del marchio.

Hai capi vintage Valentino? Ecco come partecipare all’iniziativa!

Partecipare attivamente alla campagna etica Valentino Vintage è molto semplice, basterà avere un capo Valentino di una vecchia collezione e presentarlo ad uno dei quattro store coinvolti nell’iniziativa. Tranquille non dovrete inviarli: basterà fotografarli, inviare la foto ad uno degli indirizzi delle boutique e lasciare che il vostro abito venga valutato.

Il vostro pezzo vintage potrebbe rientrare in una esclusiva collezione pre-loved che nascerà per l’occasione, acquistabile dal 7 giugno nelle boutique Madame Pauline a Milano, The Vintage Dress a Tokyo, Resurrection a Los Angeles e NY Vintage a New York. Per avere maggiori info e partecipare subito all’iniziativa trovate sul sito ufficiale della maison tutti i dettagli.

