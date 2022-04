L’anno scorso il tailleur ha preferito il bianco al nero, quest’anno invece si osa con nuance sgargianti e originali.

L’era del tailleur nero sembra essere davvero passata. Certo, da sempre sinonimo di eleganza e anche sensualità sostenuta anche dall’immaginario cinematografico e serial, resterà pur sempre un basic look da conservare in guardaroba. Da mettere da parte almeno per questa primavera/estate 2022 dove le passerelle, le collezioni dei brand e le campagne moda hanno mostrato che c’è voglia irrefrenabile di accendere di colore il guardaroba. Ecco perché un tailleur colorato è il regalo più sentito e spassionato che possiamo dedicarci in questo momento.

Tailleur colorati 2022: Zara, Bershka, H&M, i modelli più trendy

L’anno scorso a rivoluzionare il classico tailleur nero ci ha pensato il bianco, che ha reso questo completo femminile da sempre un perfetto mix di glam e classic, anche un’alternativa al classico abito da cerimonia, grazie al suo delicato candore, puntando su modelli dai tessuti leggeri e dal design sartoriale.

Quest’anno invece si è iniziato ad osare: così Zara ad esempio ha virato con il lancio della nuova collezione prima verso il color panna, per poi stupire con colori come il lilla e il verde salvia. Ma poi ad aver avuto una vera e propria esplosione – e le vetrine dei brand lo testimoniano da qualche mese – sono stati colori vivacissimi come il fucsia, nuance regina dell’anno, il verde bosco e il blu elettrico. Anche l’arancio ha fatto capolinea, come anche nella collezione di Bershka, che rivisita il tailleur in una versione più androgina sostituendo al blazer il gilet.

H&M con la sua ultima capsule con Iris Apfel si spinge ancora più oltre, trasformando il tailleur in un piccolo capolavoro da indossare, impreziosito da stampe dal gusto orientale in un design rigoroso e brillante.

Come abbinare e quando indossare il completo al femminile in versione colorata

Se state pensando che questo tailleur colorato sia off limits in ufficio e sia destinato esclusivamente ad occasioni di svago o da cocktail, la buona notizia è che non è così. Con un abbinamento in color block, scegliendo una maglia bianca o nera oppure puntando su un completo a tinta unita, questo outfit è perfetto anche da indossare in ufficio, così da dare un tocco vivace anche al più importante degli incontri di lavoro.

In occasione invece di una festa o di un evento osate: sotto alla giacca puntate su un corsetto, un bustier o un mini top, semplici o anche glitterati, perfetti per creare un look scintillante ed originale. Un outfit che permette così di essere indossato più volte, dalle occasioni formali a quelle più divertenti, salvando lo spazio del nostro guardaroba e per dare il nostro contributo anche in ottica di sostenibilità: possiamo così utilizzare e dare un mood sempre diverso al nostro tailleur grazie ad un mix and match super trendy.

