Dai modelli d’alta moda a quelli low cost, le scarpe dal maxi plateau sono le più desiderate della bella stagione.

Decisamente poco comfy ma meravigliosamente belle e spettacolari! Sono le scarpe maxi plateau dai tacchi vertiginosi da record – un bel tacco 15, qualora il 10-12 non ci avesse messo abbastanza alla prova – che abbiamo visto sfilare nella passerella della primavera/estate 2022, regalandoci già la visione di poterle abbinare a mini dress e shorts. Nero e bianco sono nuance imprescindibili per il tocco glam ma la tendenza imperante è quella di colori vivacissimi come fucsia, rosso e l’immancabile verde. I modelli luxury sono da sogno, ma le low cost ci permettono di sognare con i piedi per terra!

Tacchi maxi plateau primavera 2022: i modelli luxury Versace, Casadei e Zanotti

Ad aver folgorato durante la fashion week della primavera/estate 2022 sono state le scarpe plateau coloratissime di Versace, che troviamo sia in versione sandali e che in versione Mary Jane, slanciate e vertiginose. Sono le Medusa Aevitas, a cui non hanno resistito Dua Lipa, Chiara Ferragni e Beyoncé e la stessa Donatella naturalmente. Il loro costo viaggia tra i 1000 e i 1190 euro.

– Dietro queste meravigliose scarpe alte, ultra glam e femminili, c’è il ritorno di un gusto pop tutto anni 2000 con uno sguardo però anche alle scarpe altissime degli anni ’90 – le zeppe – ma riviste in chiave moderna ed elegante. Una tendenza che viene espressa ancora di più dal modello pop glitterato di Casadei: il costo di questo modello esclusivo è di 800 euro per le Mary Jane semplici, mentre i sandali glitter sono i più costosi con i loro 925 euro.

– Esagerate nell’estetica che guarda a quella della disconight e sperimenta design sofisticati e originali, come il maxi plateau animalier, sono i modelli di Giuseppe Zannotti, le più economiche dei modelli luxury: il prezzo infatti va dai 200 euro per le più semplici a quelle di 1195 euro dal plateau completamente ricoperto di strass. Un sogno per le amanti di calzature e outfit scintillanti.

Scarpe con maxi plateau low cost: i modelli di Stradivarius, Zara e Alexoo

A meno che non abbiate la possibilità di regalarvi un sandalo o una Mary Jane maxi plateau da sogno, o di poterla gentilmente chiedere a qualcuno, se il trend vi piace e volete provare a sentirvi over the heels i modello low cost non mancano. In vernice o in raso, i sandali plateau Stradivarius sono l’affare di stagione: bianche, marroni, fucsia, bianche, gialle, dai 36 ai 40 euro.

– Anche Zara non rinuncia al plateau per la sua collezione primavera/estate 2022, puntando anche sui modelli incrociati e sabot, anche in questo caso su colori vivacissimi, dove fucsia e verde si confermano le nuance più amate. Il prezzo medio va dai 40 ai 60 euro, per i modelli effetto pelle, nei colori oro e beige.

– E se in vista delle cerimonie cercate un modello plateau meno prorompente, vi innamorerete del tacco a spillo con plateau di Alexoo, dai colori più delicati a quelli più intensi: sono le Lilith ad un prezzo davvero low, 32 euro.

