Sotto il segno di un ritorno dopo due anni, i look ideali del Coachella 2022 sono spettacolari, euforici, molto più che boho chic.

Quest’anno dopo due anni di silenzio, il Coachella, festival pop che si tiene ogni anno in California ad Indio, doveva far sentire di essere tornato in grande stile. A testimoniare questa voglia esplosiva di ricominciare non è solo la lista degli artisti presenti, i più amati e seguiti del momento, ma anche la scelta dei loro outfit così come quelli delle celebrity e del pubblico che ha partecipato a questo primo weekend. Così il boho-chic, stile Coachella consolidatissimo, quest’anno convive con glitter e paillettes per illuminare la voglia di divertirsi e festeggiare questo grande ritorno.

Coachella 2022: da Harry Styles ai Maneskin, Gucci domina la fashion scene del festival

Il primo weekend del Coachella all’Empire Polo Club è stato spettacolare e scintillante, ma anche audace, punk, rock, un festival dove si è tornati non solo a cantare ma anche a far sentire la propria voce. Chi meglio dei Maneskin poteva dominare la scena in questo senso, dal grido solidale di Damiano al look totally Gucci, dagli abiti al make up.

Fedeli ad uno stile che gli è ormai cucito addosso, il gruppo ha scelto un abbigliamento che ha mixato dettagli bondage, glam rock e romantic punk – si veda la meravigliosa jumpsuit in pizzo che nascondeva un completo intimo effetto vernice di Victoria e la vestaglia rosa di Damiano -, pensato per loro dal direttore creativo Alessandro Michele, che ha firmato anche il look dell’amico Harry Styles. Una jumpusuit in paillettes rotonde e multicolor, stivali neri e bassi stileseventy e una giacca lunga in peluche prima di entrare in scena.

Tra gli altri artisti vestiti da Gucci anche l’artista Phoebe Bridgers, un delizioso minidress in velluto, manicotti a rete trasparente ricoperti di Swarovski, in pendant con i ricami scintillanti dell’abito ricoperto anche da dettagli in volant.

Il look delle celebrity: Alessandra Ambrosio, Paola Turani e Vanessa Hudgens

Il Coachella è anche un appuntamento imperdibile per celebrity e influencer, che possono interpretare secondo le tendenze e il proprio gusto il look ideale del festival. Quest’anno pur restando imperante il boho chic, tanta è stata la voglia di personalizzare il proprio look rubando ispirazione dalle tendenze del momento, suggerendoci anche quel look da sfoggiare con l’arrivo dell’estate.

Ad esempio – ed è stato lungimirante il post di Chiara Ferragni una settimana fa – sappiamo già che la combo bikini e mini dress a rete sfoggiatissima al Coachella potrebbe diventare il nostro prossimo trend estivo preferito, diventando il nostro nuovo copricostume ideale. Semplice o anche in versione scintillante come il look scelto da Vanessa Hudgens che aggiunge anche un tocco western con il cappello alla texana.

– Attenzione però anche alle stampe animalier, tra i look scelti da Paola Turani, di cui abbiamo anche amato il vestito a maglia sfumato in rosa e arancio, che rivisita il look ideale del Coachella secondo le nuove nuance di tendenza. Decisamente più glam chic invece Alessandra Ambriosio, con una jumpsuit bianca bustier e cut out in dettagli boho, occhiali colorati e una comoda borsa rossa super etnica.

