Morbida, stilosa e trendy più che mai, la Padded Cassette di Bottega Veneta è la borsa definitiva della primavera/estate 2022.

Bramata, sognata e desiderata, tra le it-bag più ricercate del momento la Padded Cassette di Bottega Veneta è la più trendy del momento: con i suoi intrecci, il suo design pratico e raffinato è un modello che riesci a sposarsi con un look daily e da sera, esprimendo pienamente tutta la sua versatilità. Avvistata già tra le mani di influencer, la si porta a mano o a tracolla ed è ormai già diktat inserirla nella lista dei must have della primavera/estate 2022.

La Padded Cassette di Bottega Veneta bag: la creazione di Bottega Veneta è già icona

Gli intrecci sono senza dubbio la texuture preferita di Bottega Veneta. Così alla Jodie, la hobo bag in pelle intrecciata da portare sotto braccio o da avvolgere intorno al polso come un bracciale e che ancora piace tantissimo – l’abbiamo avvistata di recente proprio a Valentina Ferragni -, si affianca una hand bag pochette morbida, sobria e chic.

Stiamo parlando della Padded Cassette bag di Bottega Veneta, che apparsa nella passerella dell’autunno/inverno 2019 di strada ne ha fatta davvero tanta ed infatti in formato maxi è apparsa anche all’ultima fashion week nella collezione invernale che indosseremo prossimamente. Chiaro quindi che questo modello che conserva un po’ della bag trapuntata Chanel e del concept della Jodie intrecciata, in un mix di versatilità ed eleganza minimal, è un it-bag a tutti gli effetti che si appresta a diventare borsa del desiderio si stagione.

Come nasce la Padded Cassette, i modelli e quanto costa

Nella Padded Cassette bag l’iconico intreccio della maison italiana diventa macro grazie ad una raffinata lavorazione a mano di pellame di prima scelta unita all’alta tecnologia al servizio dell’artigianalità: l’ispirazione nasce dagli interni di lusso delle auto anni ’70, da cui ha origine un effetto matelassé, dalla qualità effetto cartone ed ottenuto attraverso una tecnica termosigillante ad alta frequenza. Le fettucce imbottite caratteristiche sono in Paper Calf, intrecciate a mano e suddivise in parti uguali, intrecciate poi a mano.

I modelli sono diversi, caratterizzati tutti dall’assenza di logo, decorazioni o dettagli aggiunti, ma alcuni presentano oltre alla tracolla caratterizzata da una V in color oro che regola la tracolla, anche una catena che si aggiunge o si sostituisce alla tracolla. A seconda del modello il prezzo di questa it-bag varia dai 2700 ai 3500 euro.

