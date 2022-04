Femminili, glamour e sensualità i capelli lunghi sanno valorizzare il nostro look anche portati sciolti: scopriamo con quali outfit abbinarli.

Da colorare, illuminare, sfumare, i capelli lunghi oggi se ben curati e accuratamente scelti per il nostro viso possono essere un dettaglio per valorizzare al meglio il nostro look ed in generale il nostro stile. Ci regalano un’aria romantica o più sportiva se raccolti in una coda di cavallo alto, e colorati in maniera estrosa ci aiutano a creare look originali che mettano ancora più in risalto la nostra personalità, mentre con un’acconciatura possono donarci uno stile ordinato e sofisticato.

Ma da sciolti ci regalano una sensazione di libertà e naturalezza che rende ogni nostro stile dinamico e glamour, in armonia con più outfit di quanto tu possa immaginare.

Capelli lunghi e sciolti: gli outfit scollati da scegliere per valorizzarli al meglio

Gli outfit scollati come ad esempio maglie con bretelle sottili, bustier, corsetti o anche semplicemente abiti dallo scollo ampio, maglie e dress con lo scollo all’americana o monospalla, sono perfetti per far risaltare i tuoi lunghi capelli sciolti, soprattutto se mossi con onde e colorati con particolari sfumature.

Un’idea look perfetta la suggerisce J.Lo, che non ha mai abbandonato i suoi capelli lunghi sin dagli esordi della sua carriera, mixando le ultime tendenze di quest’anno: mini top reggiseno con bacino scoperto e giacca lunga, con capelli in bella vista e protagonisti, da impreziosire con un punto di luce che richiami magari proprio le sfumature della vostra chioma.

Se vogliamo ispirarci ai look delle influencer dai capelli lunghi, non possiamo che fiondarci sul profilo di Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale ha una certo debole per le scollature a cuore, ma anche quelle a V, lasciando che i capelli, divisi in due grandi ciocche valorizzino il décolléte. Un’altra idea è quella di realizzare un look glam boho e giocare con delle piccole trecce che diano ai nostri capelli lunghi un aspetto più wilde in abbinamento ad un abito pop e glam.

Tagli lunghi e gioielli: quali scegliere per valorizzare qualsiasi look

Il grande pregio dei capelli lunghi è quello di permetterci di giocare e creare un look sempre diverso a seconda degli outfit che sceglieremo di indossare: code di cavallo alte, codine che lascino i capelli sciolti, boccoli, acconciature o capelli semplicemente mossi e al naturale da impreziosire con fermagli o lasciare semplicemente liberi.

Naturalmente il nostro stile influenzerà anche la scelta dei gioielli: generalmente le collane luminose e non troppo lunghe sono perfette per un look elegante, con capelli sciolti tendenti ad incorniciare il nostro volto. Scegliete gioielli dai colori neutri o che possano richiamare in qualche modo il colore dei vostri capelli. l’effetto sarà molto particolare. Per gli orecchini sì a modelli lunghi ma non troppo, forme geometriche come rettangoli, cerchi e brillantini, soprattutto se avete deciso di tenere a bada le ciocche e portare i vostri capelli lunghi in maniera ordinata.

