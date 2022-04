La parola d’ordine è giocosità: più stravaganti, originali e coloratissime, le scarpe chiedono già glam e meno comfy.

Se il comfy deve esserci, l’invito degli stilisti anche in zona scarpe è quello di reinventarlo: non la comodità che ci porta dal tragitto di casa a quello del supermercato, ma una ricercata, sofisticata, per raccontare giornate che per essere vissute hanno bisogno di una riuscita convivenza tra glam e comfy.

Ed è di questo connubio che parlano le sneaker multicolor, gli stiletti dalle forme variegate per accontentare le esigenze di tutte e le meravigliose platform anni ’70 aggiornate alle tendenze odierne per sentirsi sexy and cool anche in città come ci insegna la Carrie di ieri e quella di oggi. Le scarpe perfette di questa primavera/estate? Camaleontiche, dal colore al design!

Scarpe décolleté primavera/estate 2022: la stagione dello stiletto

Se non fosse che la bella stagione si presta certamente di più alla libertà di sfoggiare liberamente le décolléte senza correre il rischio di raffreddarsi o di incappare nella pioggia, con uno sguardo alle passerelle della primavera/estate 2022 potremmo affermare che non è solo la stagione, ma proprio l’anno dello stiletto. A campana, sottile e vertiginoso, il tacco quest’estate ha voglia di giocare, complice anche l’ondata di colore che ci porterà verso l’estate.

– L’anno scorso il tacco medio è stata per molte di noi una piacevole scoperta, mentre già iniziava a farsi strada il tacco a campana, avvistato anche nelle ultime fashion week. La sua particolarità è la superficie d’appoggio maggiore dell’attaccatura del tallone, il che dovrebbe conferire una maggiore stabilità: anche qui la fantasia è tanta, troviamo così tacchi più doppi o sottili come quelli della collezione Albano.

Il tacco a spillo domina sempre la scena, rivelandosi come la scarpa più sexy quando vertiginosa, glamour ed elegante da sfoggiare in occasioni come cerimonie e feste eleganti, con dettagli in stoffa, dal tulle al peluche o stringata. Delizioso il modello di raso in ciclamino proposto da Primadonna indossato da Giulia Salemi.

Sneakers preziose e multicolor di giorno, effervescenti platform la sera

Le sneakers di questa stagione primavera/estate 2022 sono ultra colorate, tra fantasie color block o sfumature tie-dye o bicolor come quelle Valentino, che ci aggiunge il dettaglio rockstud inseguendo la tendenze che vuole le sneakers preziose, tempestate di strass o ciondoli. Il bianco sarà colore prediletto per le sneaker di quest’anno, richiamando i modelli anni ’90 come nella collezione di Chiara Ferragni.

– Di giorno sneakers e la sera valorizziamoci al massimo con i sandali platform veritginosi, reinterpretati direttamente dagli anni ’70: in raso, in pelle, lucide o in vinile, saranno il must have della stagione estiva, regine delle passerelle, da Gucci a Versace. Le potete trovare in versione Bridgerton dalla capsule Stradivarius oppure lasciarvi conquistare dalle molteplici varietà che trovate già in circolazione anche a prezzo contenuto su Asos e Zalando.

