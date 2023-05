La Giornata del Bike to Work celebra l’importanza di recarsi a lavoro in bici: i vantaggi per la salute e l’ambiente.

Il 19 maggio si celebra negli Stati Uniti il Bike to Work Day, la Giornata per sensibilizzare i lavoratori a recarsi in ufficio, o sul proprio luogo di lavoro, in bicicletta. Una giornata simile viene celebrata anche in Europa, ma il 23 settembre 2023. Nata dall’iniziativa della Lega dei ciclisti americani nel 1956, questa giornata di celebrazioni ci permette di conoscere condividere l’importanza di una scelta che fa bene non solo alla nostra salute, ma anche all’ambiente.

Giornata del Bike to Work 2023: perché andare al lavoro in bici

Sono tanti i vantaggi derivanti dal recarsi a lavoro in bicicletta, piuttosto che utilizzando invece l’automobile o uno scooter. In primis, vanno tenuti in considerazione i benefici psicofisici derivanti da questa scelta. Utilizzare la bici permette di svolgere attività fisica in modo regolare sia prima che dopo il lavoro, con benefici straordinari per il nostro organismo. Muoversi, in una società in cui è sempre più difficile avere tempo per praticare attività sportiva al di fuori dell’orario di lavoro, è ancora più importante, e questa soluzione potrebbe aiutare a risolvere in parte il problema dell’eccessiva sedentarietà.

andare in bicicletta

Non si tratta però dell’unico vantaggio. L’utilizzo della bici, essendo un’attività sportiva leggera, ad esempio finisce per impattare poco sulle articolazioni, di fatto garantendo solo benefici senza alcun tipo di controindicazione. Inoltre, ha anche evidenti benefici a livello mentale. Questo perché l’attività fisica all’aria aperta favorisce la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere. Pedalare può aiutare a ridurre lo stress, migliorare l’umore e aumentare la concentrazione e la produttività durante la giornata lavorativa.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, ovviamente la bici permette di risparmiare sugli abbonamenti ai mezzi pubblici, o su tutti i costi legati all’utilizzo dell’auto (carburante, manutenzione, eventuali problemi meccanici, bollo, assicurazione e così via). Inoltre, permette anche di allungare la vita della nostra vettura che, non essendo costretta a un utilizzo intenso in città, finisce per “durare” di più.

I vantaggi per l’ambiente

La scelta di utilizzare la bici per andare al lavoro aiuta però anche l’ambiente. Riduce infatti l’inquinamento atmosferico, rende più leggero il traffico cittadino, di fatto, permette alle nostre città di diventare più vivibili. Inoltre, può diventare un modo per fare team building. Non a caso, molte aziende stanno incentivando i propri dipendenti a utilizzare la bicicletta al posto dell’automobile, per cementare i propri rapporti e il proprio spirito di appartenenza.

Tutte motivazioni che hanno spinto molti comuni a dare un incentivo ai cittadini. Sono diverse le città in Italia che forniscono ai propri abitanti un contributo, fino a un massimo di 100 euro, ad esempio per l’acquisto di biciclette con pedalata assistita, le migliori per poter effettuare il tragitto da casa al lavoro, anche in caso di percorso complicato o presenza di salite.

