Avete mai visto dove vive Tananai? Vi portiamo alla scoperta della sua casa milanese e dei piccoli segreti che lo stesso artista ha svelato sul luogo in cui abita…

Tananai è uno dei cantanti più amati e seguiti dal pubblico italiano, ma non tutti sanno dove vive e come è fatta la sua casa! L’artista ne ha svelato alcuni scorci attraverso i social e ha raccontato qualcosa della sua abitazione nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Andiamo subito a vedere cosa si nasconde tra le mura del suo nido a Milano!

La casa di Tananai a Milano

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore e produttore discografico amatissimo in Italia e ora scopriamo dove abita! Non tutti sanno che l’artista, come lui stesso ha raccontato al Corriere, vive in affito a Milano dopo aver convissuto con quattro amici in un loft che ha descritto come una “caverna senza porte e senza finestre“.

Tananai si è trasferito in un’altra abitazione, sempre nel capoluogo lombardo, e ha svelato che il “lusso” che si sarebbe concesso dopo il successo in campo musicale è proprio “una casa normale in affitto“.

“Prima abitavo in una caverna senza porte e senza finestre – ha rivelato al Corriere della Sera –, ora sto in un’abitazione che ha tutte le cose al suo posto“.

Secondo quanto ha svelato, dove viveva prima cerano solo pareti di cartongesso a separare le camere, mentre le porte erano sostituite da tende… Insomma, dopo aver conquistato gli italiani con la sua musica, Tananai avrebbe subito cambiato residenza scegliendo un altro luogo in cui vivere.

La cucina a casa di Tananai? Nel segno della semplicità

La cucina a casa di Tananai è nel segno della semplicità e della modernità, come il resto degli interni. Lo vediamo in uno scatto social condiviso dal cantautore sul suo Instagram, dove spunta uno scorcio di questo ambiente in cui si notano subito un design dalle linee pulite ed essenziali, tanta luce naturale e gli immancabili dischi e premi alle pareti…

La casa di Tananai è un loft nell’ex fabbrica…

Non tutti sanno che Tananai vive in un loft milanese nel quartiere Ortica, in un complesso ricavato dall’ex fabbrica della Richard Ginori. Un luogo dove vivono molti altri artisti e dove la musica e i colori sembrano proprio di casa, come emerge da un video postato sui social in cui Tananai mostra come si arriva al suo nido milanese…

