Sono una delle coppie più amate dello spettacolo, ma sapete dove vivono Enrico Brignano e Flora Canto? Ecco la loro splendida casa nel cuore della Città eterna!

Enrico Brignano e Flora Canto, innamoratissimi e affiatatissimi, vivono nella Capitale in una casa bellissima. A mostrarla sui social in alcuni scorci Instagram è stata proprio la moglie dell’attore, e le sue immagini restituiscono angoli di un nido davvero delizioso e curato nei minimi dettagli. L’abitazione romana della coppia è arredata nel segno della modernità e del comfort, e ora andiamo a vedere com’è fatta esattamente…

La casa di Enrico Brignano e Flora Canto a Roma

Dove vivono Enrico Brignano e Flora Canto? Marito e moglie hanno scelto per la loro famiglia una casa a Roma, bellissima, molto luminosa e spaziosa e arredata in modo elegante e moderno. Alcuni scatti sui social ci mostrano angoli degli interni, dove si nota subito un design dalle linee pulite in cui tutto profuma di comfort e attenzione per i dettagli.

Flora Canto Enrico Brignano

La cucina di casa Brignano-Canto è moderna e molto accogliente, colori neutri e tanta luce naturale a incorniciare questo angolo della casa.

La zona living della casa di Enrico Brignano e Flora Canto

Flora Canto mostra spesso la loro bella casa ai follower, come lo scatto che fa trasparire la magica atmosfera natalizia che l’albero dona alla zona living tra dicembre e gennaio.

Nell’immagine pubblicata dalla moglie dell’attore sui social, infatti, notiamo subito lo splendido gioco di colori e luci che gli addobbi donano a questo ambiente della loro abitazione dove spiccano una grande vetrata, i toni neutri di infissi e tende e un meraviglioso pavimento in parquet.

All’esterno c’è spazio per dolci momenti di relax, un’area all’aperto in cui godere del sole e della carezza del bel tempo nelle stagioni più calde.

