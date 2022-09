Novità estrose, fantasie ancora estive e modelli cult a buon prezzo, sono le tendenze bijoux che ci accompagnano verso la mezza stagione.

Settembre con le sue temperature variabili ci coccola negli ultimi meandri dell’estate e allo stesso tempo con le prime precipitazioni ci ricorda che a breve ci toccherà prepararci all’autunno, un mood che riversiamo anche nella scelta dei gioielli che impreziosiscono i nostri look da ritorno in città, tra ufficio, passeggiata, uno shopping rilassato e qualche aperitivo. Così se avete voglia di qualcosa di nuovo o di un bijoux che vi lasci ricordare ancora l’estate, magari acquistando quel gioiello cult di stagione che tanto desideravate, è ora di abbandonarvi alle tendenze bijoux del momento, che mixano le ultime occasioni d’estate con i primi squarci d’autunno.

Tendenze gioielli autunno 2022: le occasioni di Swarovski e la collezione Rainbow di Chiara Ferragni

Una delle tendenze gioielli che si ripresenta ogni anno è quella di indossare su i nostri look di Settembre un gioiello che ci ricordi l’estate: che si tratti della caviglierà indossata per tutta l’estate o magari di un bijoux acquistato durante l’estate e dal sapore estivo. I braccialetti e le collane colorate sono le due icone che hanno spopolato quest’estate e che possono donarci ancora l’allegria di cui abbiamo bisogno.

– E accanto a loro perché non tuffarci in quei gioielli che sullo stesso mood possono coccolarci? Probabilmente è così che Chiara Ferragni ha pensato alla sua collezione Rainbow, che ripropone linea e design del marchio tempestati di pietre colorate e luccicanti: bracciali tennis, collane snake, choker e anelli con pietre. Gioielli che non possono che mettere e donare tanto buon umore!

– E se i gioielli luminosi sono la vostra passione come ogni anno Swarovski propone una sezione outlet dedicata del sito ai grandi classici delle sue collezioni che non tramontano mai a prezzi scontati: da indossare adesso e già perfetti per i gioielli evergreen che stanno bene ad ogni stagione. Occhio che nelle occasioni di stagione non mancano anche pezzi della nuova collezione Millenia caratterizzata da pietre preziose, colorate e squadrate.

Gioielli Irriverenti e body jewels: le novità bijoux per accogliere l’autunno

Un gioiello può anche parlare e magari stemperare quella malinconia post estiva che ci prende a fine mese, così complice un po’ il surrealismo dorato di Schiaparelli e un po’ il nostro mood perché non cedere ad uno dei gioielli irriverenti della collezione di Bona Calvi, che con i suoi anelli racconta vere e proprie storie. Uno di pezzi più amati come conferma sul suo profilo Instagram è l’anello polipone, un bijoux di passaggio perfetto: ricordare l’estate ma acciuffare l’autunno!

– La tendenza bijoux imperante dell’autunno/inverno 2022-2023 è come mostrano le sfilate, il bijoux che diventa protagonista di un look, da indossare e rendere protagonista esattamente come un must have. il ritorno dei body chain, già avvistati quest’estate e che ancora possiamo indossare per impreziosire il nostro look ne è una conferma. Schiena, fianchi e spalle ancora da scoprire sono i focus con cui giocare per regalarci un tocco regale di fine estate!

Riproduzione riservata © 2022 - DG