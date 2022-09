Dal 26 settembre al 4 Ottobre toccherà alla Paris Fashion Week svelare le anteprime delle prossime collezioni estive. Ecco chi sfilerà

Mentre salutiamo l’estate con una certa malinconia, Settembre per la moda è il mese in cui dare uno sguardo curioso e attento a quali saranno le tendenze, le nuance e i must have della prossima stagione estiva 2023. Così da Milano si vola alla Paris Fashion Week, che per questa edizione punta su un format principalmente live che comprende 64 sfilate e 41 presentazioni, anche se come sempre Instagram sarà di supporto all’evento e permetterà dagli account dei brand di vedere le sfilate live in digitale e anteprime. Previste le maison che da tradizione sfilano nella settimana della moda parigina ma anche nomi nuovi, alcuni emergenti e altri ben noti al pubblico.

Paris Fashion Week 2022: quali maison sfileranno, il calendario

La Chambre Syndicale de la Mode Féminine ha presentato di recente il calendario provvisorio della kermesse. Ad aprire le danze dei nomi altisonanti ci sono Dior e Koché il 27 Ottobre mentre il 28 Ottobre sfileranno Courréges e Balmain e il 29 Ottobre Chloé e Off White.

Altri nomi attesi sfileranno prevalentemente verso gli ultimi giorni della kermesse: sabato 1 Ottobre sarà la volta di Ester Manas, Hermès e Comme des Garçons, il 2 Ottobre sfileranno Balenciaga e Givenchy, il 3 Ottobre Stella McCartney e Lanvin, il 4 Ottobre Chanel, Louis Vuitton e Ujoh.

Non mancherà Issey Miyake: morto ad ottant’anni il fondatore della maison, il brand sfilerà venerdì 30 ottobre con uno show ed una collezione, firmata dal direttore artistico Satoshi Kondo, che renderanno omaggio alla sua scomparsa. Tra gli assenti di questa edizione Nina Ricci, sprovvista di direttore artistico da inizio anno e i brand Vtmnts e Marine Serre, che hanno scelto di presentare le collezioni femminili durante la fashion week uomo di giugno.

Gli emergenti e le novità dell’edizione di Settembre 2022

Tra i nuovi arrivati che sfileranno quest’anno c’è Weinsanto che darà il via alle sfilate proprio il 26 Settembre alle 17.00 e A.W.A.K.E, brand emergente e promettente d’oltremanica. Conosciuta e amata nel mondo della moda e grande attesa di questa edizione è la collezione di Victoria Beckham, che per la prima volta sfilerà a Parigi.

La stilista, che generalmente presenta le sue collezioni a Parigi e New York approderà per la prima volta a Parigi sfilando proprio nella prima giornata alle 17.30. Un’ulteriore traguardo per il brand che da due anni a questa parte ha attuato una vera e propria rivoluzione nel concept.

