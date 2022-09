La collezione di Narciso Rodriguez x Zara scrive una nuova linea elegante, elegante e chic nell’immagine del brand

Che stesse accadendo qualcosa nelle ultime campagne moda di Zara e che il noto brand del fashion retail stesse sperimentando e inaugurando un percorso di ricerca dando nuova linfa e immagine alla sua storia, è apparso chiaro con l’inaugurazione qualche tempo fa di Zara Studio, linea per la quale hanno posato Kate Moss e Charlotte Gainsbourg. La capsule lanciata da poco insieme a Narciso Rodriguez non è quindi che l’ennesima conferma di un chiaro obiettivo: raccontare che ormai Zara è ben oltre l’immagine del fashion retail.

Narciso Rodriguez x Zara: il gusto minimal del marchio scrive abiti dal design architettonico

A raccontare l’acuto senso architettonico di questa collezione è la modella russa Natalia Vodianova fotografata da Craig McDean: gli abiti infatti sono essenziali, pochissime infatti le fantasie, ed è il tessuto, il modo in cui si rapporta al corpo ad essere il centro di questa capsule dove l’anima più sofisticata di Zara incontra quella del sensuale ed essenziale di Rodriguez.

“Mi è piaciuto reimmergermi nei nostri archivi e ritrovare le cose che amavamo così tanto. Per me lavorare con Zara è stata un’esperienza illuminante, perché lì tutti sono perfettamente al corrente di tutto ciò che sta accadendo nel mondo e nella moda. È un team di persone appassionate, energiche ed entusiaste di tutti gli aspetti di questa collaborazione È stato divertente vedere che queste persone, che non erano presenti quando sono stati creati questi capi, oggi li celebrano e li amano tanto quanto noi quando li abbiamo pensati, vent’anni fa”, ha raccontato lo stilista.

Le scarpe décolléte nere e nude, i pantaloni dritti, la scelta dei colori basic tra cui spicca però un intenso e sensuale abito a tubino lungo e drappeggiato denotano i punti chiave della collezione: essenziale, fortemente chic e disegnata sul corpo per valorizzarne ogni linea.

Quanto costa e dove acquistare la capsule firmata da Narciso Rodriguez

La capsule collection firmata da Narciso Rodriguez per Zara è già disponibile in alcuni pezzi all’interno dei negozi Zara, mentre la linea completa è già acquistabile online. I prezzi vanno dai 69 ai 299 euro: un’occasione per chi ama da sempre la linea dello stilista che per l’occasione ha reinterpretato alcuni pezzi chiavi del suo archivio.

Un cappotto lungo di lana nero, una jumpsuit oversize in crepe bianca, l’abito midi rosso, bustier in lana, un completo top e pantalone satinato, sono i pezzi che compongono questa collezione e che rappresentano alcuni dei must have perfetti per riscaldare la stagione autunnale. Pezzi chiave che possiamo mixare per creare look da ufficio o da sera, in chiave elegante e sporty-chic.

