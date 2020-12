Per valorizzare un outfit o per tenere al caldo le spalle, nella loro versione aperta o cut sweater, i gilet in maglia sono il caldo must-have da avere quest’inverno.

Che ci piaccia nella sua versione aperta o in quella simil cardigan, il gilet a maglia entra in punta di piedi nelle collezioni autunno/inverno 2020-2021 e così lo troviamo inaspettatamente abbinato, e in diverse varianti, su gonne, pantaloni o anche per valorizzare un abito. Piacciono le sue varianti come anche le sue fantasie: a quadri, scacchi, tinta unita o anche con ricami disegnati, potremmo pensare di indossare di nuovo anche quelli della nonna, proprio i suoi o quelli realizzati a maglia per noi. Così da personalizzare il nostro look ancora di più.

Gilet in maglia: Stradivarius, Mango, modelli e fantasie

Potremmo optare per il classico modello aperto, ma perché non farci conquistare anche da quelli oversize con fantasie in rombi e quadri, che sono i super trend di stagione.

– I gilet maglione infatti sono i veri protagonisti di questa stagione invernale, come il modello super oversize di Stradivarius in beige e impreziosito anche da ricami sullo scollo a V. Perfetto da indossare con la camicia, un po’ bon ton, un po’ college style.

– Modello crop e delizioso a rombi, molto british style, è quello proposto da Mango, che ci ricorda quanto i gilet cardigan si sposino benissimo anche attillati con le camicie del momento, quelle dal collo ampio e grande. Un look decisamente romantico.

Come abbinare i modelli lunghi e crop di gilet

Nel caso dei gilet in maglia aperti, quindi il modello più classico in assoluto, possiamo indossarlo come un accessorio per valorizzare il nostro look.

Nero e bianco sono tra i colori più trendy di questa stagione 2021, e possiamo così giocare creando dei contrasti di colore nel nostro look. Meglio se in tessuti caldi come in lana, cashmere o peluchosi.

– Il gilet in maglia modello cardigan invece è perfetto da indossare con camicie lunghe e chemisier dress. I modelli più lunghi possono trasformarsi anche in vestitini pratici a cui possiamo abbinare calze e leggings, abbinando degli stivali cuissard.