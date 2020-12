Anche quest’anno per le feste non vogliamo rinunciare ad un must have dell’eccellenza: i maglioni di Natale, perfetti anche come regalo natalizio per amici e parenti.

Questo Natale sarà dedicato alle piccole cose, semplici, fatte con cura e amore, ecco perché anche i regali desideriamo siano così: semplici e sorprendenti allo stesso tempo, come anche gli outfit che indosseremo. I maglioni di Natale sono incarnano perfettamente questo spirito. Diventa così l’acquisto perfetto da farsi perché possiamo indossarlo sempre e comunque, essendo comodo e caldo anche per stare in casa, e proprio per questo può essere il regalo perfetto da fare a Natale.

Maglioni di Natale: H&M, OVS, Zara, Disney

Rossi, blu, beige e blu, stile montanaro oppure impreziosito da fiocchi di neve, c’è un maglione natalizio perfetto per tutte noi. Bisogna solamente trovare quello con cui ci sarà un inaspettato colpo di fulmine, e quest’anno sono così trendy che anche chi non li ha mai amati finirà per volerne uno.

– La collezione di H&M è senza dubbio una delle più belle: in lana dai rossi con fantasie bianche per chi ama i classici, quelli in pile con tanto di corna in peluche da renna per le più cutie, oppure colori neutri e freddi per le più glam.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0874823009.html

– I Christmas Jumper di Ovs puntano sui modelli classici, variando tra rosso e blu, perfetti da abbinare al jeans per chi desidera uno stile molto Last Christmas, pratico e comodo.

– Gli amanti Disney resteranno incanti dinanzi alla collezione natalizia: Minnie, Topolino, Paperino, sarà un po’ come sentirsi a Disneyland e aspettare di poter trascorrere molto presto la magia delle feste proprio lì. Perfetti da indossare anche su una gonna scozzese verde e rossa, per chi desidera essere tres chic ma con tocco scottish.

Se non siete amanti delle fantasie, e neppure il destinatario del vostro regalo, allora basta anche un filo laminato e un po’ di colore: perfetto è il modello a righe di Zara, in stile tenue rainbow che sia di buon augurio anche per Capodanno.

A chi regalare il maglione natalizio

Possiamo regalarlo al fidanzato, magari scegliere un modello che vada bene per entrambi e sentirsi così più vicini anche se non sarete insieme. Ma anche alla migliore amica, o alla collega d’ufficio per ringraziarla per tutte quelle volte che durante l’anno vi supporta.

I maglioni natalizi sono perfetti anche da regalare in famiglia: per i nonni, ma anche per tutta la famiglia. Sarebbe molto bello decidere di indossare in una giornata di festa tutti quanti il maglione natalizio preferito o magari uno stesso modello che abbia diverse varianti.