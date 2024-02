Gigi D’Alessio supporta Geolier e critica la vittoria di Angelina Mango. Parole al veleno contro il Festival.

Il cantautore partenopeo, Gigi D’Alessio, quest’ anno ha calcato il palco dell’Ariston solamente durante la serata delle cover di venerdì 6 febbraio. Una serata davvero particolare, segnata dai fischi della platea indirizzati a Geolier dopo la sua vittoria.

Il gesto degli spettatori del Festival di Sanremo non è piaciuto a Gigi D’Alessio, arrivato da Napoli per cantare insieme al rapper napoletano, Guè e Luchè. Infatti, il cantante ha espresso la sua contrarietà, non solo nei confronti del pubblico presente, ma anche nei confronti della mancata vittoria di Geolier alla finale di sabato.

Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio: “Geolier trattato come me e Nino D’Angelo”

Nonostante abbia sempre raggiunto la prima posizione con il televoto, Geolier si è dovuto accontentare della seconda posizione nella competizione, vinta da Angelina Mango.

Sono stati molti i fan che hanno criticato il risultato finale, soprattutto considerando che al televoto finale Geolier aveva raggiunto il 60% dei voti.

Anche Gigi D’Alessio si è espresso a proposito dei risultati finali, supportando il suo amico: “Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me”. Ha, poi, continuato: “Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. […] In tanti diranno che ha vinto la parte malata di Napoli, Gomorra, la camorra, che Geolier si è comprato i voti. Comunque il televoto parla chiaro: assegna il 60% a Geolier e il 16% ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile?”.

Gigi D’Alessio mostra i numeri del successo

Il cantautore non si è limitato a supportare Geolier, ma ha anche voluto dimostrare l’enorme successo che sta registrando.“I numeri parlano chiaro. 7 milioni di stream su Spotify, Angelina 4 e mezzo – ha dichiarato -. È stato più lui a fare un piacere al festival che non il contrario. Ma tutto questo non cambia di una virgola il suo percorso“.